Шість пожеж на Миколаївщині за добу: одна людина загинула, ще одна постраждала

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 18 січня, та вночі 19 січня на території Миколаївської області сталося шість пожеж у житловому секторі. Внаслідок займань загинув один чоловік, ще один отримав опіки.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вранці у селі Полігон Миколаївського району горіли побутові речі у квартирі двоповерхового будинку. Рятувальники знайшли там тіло загиблого 68-річного чоловіка. Площа пожежі склала один квадратний метр.

Вдень у Миколаєві сталася пожежа в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхівки. Загорілась пластикова ємність із бензином. Власник загасив вогонь до прибуття рятувальників, однак отримав опіки обличчя та рук. 50-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Також виникли інші пожежі:

  • у селі Новопетрівка Баштанського району горів житловий будинок на площі сорок квадратних метрів;
  • у селі Костянтинівка Вознесенського району горіли дах приватного будинку на площі десять квадратних метрів та літня кухня на приватній території площею шістдесят квадратних метрів;
  • на території садового товариства Пруди у Миколаївському районі загорівся дачний будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі вісімдесят квадратних метрів.

Причини виникнення пожеж з’ясовують.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.

