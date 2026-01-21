Колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт загинув від ураження струмом під час роботи на підстанції

Колишній тимчасовий виконувач обов’язків голови правління «Укренерго» Олексій Брехт загинув від ураження електричним струмом.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

У ДТЕК зазначили, що він загинув під час виконання професійних обов’язків.

«Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Щирі співчуття рідним, близьким і колегам-енергетикам», — йдеться в повідомленні.

За даними «Економічної правди» з посиланням на власні джерела, смерть Олексія Брехта настала внаслідок ураження електричним струмом на одній із підстанцій «Укренерго».

Олексія Брехта призначили виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго» у вересні 2024 року після звільнення Володимира Кудрицького. До цього він обіймав посаду заступника голови правління компанії.

У червні 2025 року його на цій посаді замінив член правління «Укренерго» та директор з управління Об’єднаної енергосистеми України Віталій Зайченко.

Слід зазначити, у грудні 2025 року в Міністерстві енергетики повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення під час виконання службових завдань загинули понад 160 працівників енергетичної галузі.