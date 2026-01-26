 Підозра поліцейським у катуванні чоловіка на Вінниччині: деталі

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.3°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.3° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пережив клінічну смерть: на Вінниччині поліціянтам повідомили про підозру у катуванні чоловіка

На Вінниччині поліціянтам повідомили про підозру у катуванні чоловіка. Фото: ОГПНа Вінниччині поліціянтам повідомили про підозру у катуванні чоловіка. Фото: ОГП

Правоохоронцям із Вінниці оголосили підозру в катуванні чоловіка, з якого вони нібито намагалися «вибити» зізнання щодо дрібної крадіжки. За даними слідства, під час побиття той пережив клінічну смерть.

Про це повідомили Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що до злочину можуть бути причетні троє співробітників районного управління поліції Вінниці. У вересні 2023 року вони отримали заяву про крадіжку сумки з документами та банківськими картками. Як зазначають в Офісі генерального прокурора, чоловіка, на якого вказав заявник, поліцейські вночі доставили до службового кабінету, де почали силою «вибивати» зізнання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами правоохоронців, потерпілого били кулаками та гумовим кийком у живіт, а також психологічно тиснули, змушуючи зізнатися у злочині. Унаслідок побиття чоловік зазнав тяжких ушкоджень внутрішніх органів — йому довелося видалити селезінку. Під час операції в пацієнта зупинилося серце, і лікарям вдалося відновити його ритм лише через 10 хвилин.

Крім того, за даними слідства, правоохоронці намагалися приховати інцидент, використовуючи службове становище та чинячи тиск на потерпілого.

Наразі двом із трьох поліцейських повідомили про підозру за частиною 1 статті 28, частиною 3 статті 127 та частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — катування та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонив їх від посад. Питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу третьому учаснику побиття ще вирішується. Він уже звільнився з поліції.

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті чоловіка. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.

Останні новини про: Підозра

«Вживаються заходи контролю»: у Миколаївському ТЦК прокоментували підозру військовослужбовцю районного відділу
З чинного скликання Ради вже 41 депутат отримав підозру від САП, — Клименко
Відмовився одягатися: на Одещині розслідують катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації
Реклама
Читайте також:
новини
«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Світлана Іванченко
новини
Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані, — облздоровʼя

Аліса Мелік-Адамян
новини
З 11-ї спроби депутати Південноукраїнської міськради поновили на посаді звільненого заступника Горностая

Альона Коханчук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись 13 людей

Анна Гакман
новини
УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Підозра

Відмовився одягатися: на Одещині розслідують катування 6-річного хлопчика у центрі реабілітації
З чинного скликання Ради вже 41 депутат отримав підозру від САП, — Клименко
«Вживаються заходи контролю»: у Миколаївському ТЦК прокоментували підозру військовослужбовцю районного відділу

Облздоровʼя: знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля — у стабільному стані

Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись 13 людей

3 години тому

Без світла до 18 годин: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 26 січня

Головне сьогодні