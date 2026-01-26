Пережив клінічну смерть: на Вінниччині поліціянтам повідомили про підозру у катуванні чоловіка

На Вінниччині поліціянтам повідомили про підозру у катуванні чоловіка. Фото: ОГП

Правоохоронцям із Вінниці оголосили підозру в катуванні чоловіка, з якого вони нібито намагалися «вибити» зізнання щодо дрібної крадіжки. За даними слідства, під час побиття той пережив клінічну смерть.

Про це повідомили Державному бюро розслідувань.

Слідство встановило, що до злочину можуть бути причетні троє співробітників районного управління поліції Вінниці. У вересні 2023 року вони отримали заяву про крадіжку сумки з документами та банківськими картками. Як зазначають в Офісі генерального прокурора, чоловіка, на якого вказав заявник, поліцейські вночі доставили до службового кабінету, де почали силою «вибивати» зізнання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами правоохоронців, потерпілого били кулаками та гумовим кийком у живіт, а також психологічно тиснули, змушуючи зізнатися у злочині. Унаслідок побиття чоловік зазнав тяжких ушкоджень внутрішніх органів — йому довелося видалити селезінку. Під час операції в пацієнта зупинилося серце, і лікарям вдалося відновити його ритм лише через 10 хвилин.

Крім того, за даними слідства, правоохоронці намагалися приховати інцидент, використовуючи службове становище та чинячи тиск на потерпілого.

Наразі двом із трьох поліцейських повідомили про підозру за частиною 1 статті 28, частиною 3 статті 127 та частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України — катування та умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонив їх від посад. Питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу третьому учаснику побиття ще вирішується. Він уже звільнився з поліції.

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті чоловіка. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.