У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч

У Миколаєві податківці оштрафували нелегальну АЗС на понад ₴440 тисяч. Фото: ДПС

У Миколаєві автозаправка працювала без ліцензії. Після перевірки її закрили, а власника оштрафували більш ніж на 440 тисяч гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Як зазначили у податковій, нелегальна АЗС діяла під брендом «ГАЗАКТИВ» та торгували пальним з порушенням законодавства. До перевірки залучили працівників поліції, а за фактом порушень склали адмінпротокол.

«У Миколаєві припинено діяльність нелегальної АЗС під брендом «ГАЗАКТИВ», яка здійснювала роздрібну торгівлю пальним без відповідної ліцензії, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

