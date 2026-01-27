У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч
Світлана Іванченко
22:37, 27 січня, 2026
У Миколаєві автозаправка працювала без ліцензії. Після перевірки її закрили, а власника оштрафували більш ніж на 440 тисяч гривень.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Як зазначили у податковій, нелегальна АЗС діяла під брендом «ГАЗАКТИВ» та торгували пальним з порушенням законодавства. До перевірки залучили працівників поліції, а за фактом порушень склали адмінпротокол.
«У Миколаєві припинено діяльність нелегальної АЗС під брендом «ГАЗАКТИВ», яка здійснювала роздрібну торгівлю пальним без відповідної ліцензії, що є грубим порушенням вимог чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що начальник антикорупційного департаменту Миколаєва, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв розкрив деталі схеми, як вдалось отримати дозвіл на розміщення заправки на місці зеленої зони на проспекті Богоявленському.
