У Києві затопило офіс Інституту масової інформації. Фото: ІМІ

У ніч на 30 січня в Києві затопило офіс Інституту масової інформації (ІМІ). Постраждало приміщення, а також захисне спорядження й енергетичне обладнання, яке організація надає журналістам.

Про це повідомили на сайті Інституту масової інформації.

Наразі офіс непридатний для роботи, а видачу обладнання тимчасово призупинили. За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, затоплення сталося після ввімкнення опалення в будинку, яке тривалий час не працювало через російські обстріли енергосистеми. Через різкий перепад температур прорвало труби, і вода почала текти зі стелі. На підлозі утворився шар води близько одного сантиметра.

Затопило кімнату, де зберігалося спорядження для журналістів — бронежилети, шоломи, аптечки, зарядні станції. Вода також потрапила на офісну техніку та інше обладнання.

«Затоплення пошкодило електропроводку, офіс наразі непридатний для роботи й потребує щонайменше ремонту електромережі. Ми уточнюємо масштаб збитків і наслідки для обладнання та безпеки приміщення. Цей інцидент — ще один практичний вимір війни, який б’є по інфраструктурі та робочих умовах медіа», — заявила директорка ІМІ Оксана Романюк.

Попри це ІМІ продовжує підтримувати українську журналістику. Найімовірніше, найближчим часом громадська медійна організація шукатиме новий офіс, а поки закликає всіх, хто має змогу, підтримати їх донатом за посиланням.

Нагадаємо, у Миколаєві також працює «Медіабаза», де журналісти можуть безкоштовно скористатися робочим простором, технікою, інтернетом та іншими умовами для роботи, зокрема в зимовий період.