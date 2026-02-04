Суддя Миколаївського райсуду з річною зарплатою понад ₴1,5 млн отримав від міськради службове житло

Суддя Миколаївського районного суду Микола Войнарівський. Ілюстраційне фото: миколаївські ЗМІ

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради виділив службове житло судді Миколаївського районного суду Миколі Войнарівському.

Відповідне рішення виконком ухвалив 24 грудня 2025 року, пише Nikcenter.

За даними видання, суддя отримує на своїй посаді близько 1,5 мільйона гривень на рік. Він також відомий тим, що у 2022 році отримав протокол за нетверезе водіння. Раніше Микола Войнарівський продав двокімнатну квартиру та став на облік у центрі для безпритульних, що викликало сумніви експертів під час його участі у конкурсі на посаду судді Конституційного суду.

Згідно з документом на сайті міськради, суддя отримав у користування службову однокімнатну квартиру площею 27,3 квадратних метри по вулиці Павла Скоропадського, 48. Житло призначене для сім’ї з двох осіб — судді та його сина. Підставою стало подання Миколаївського районного суду та рішення збору суддів.

Згідно з декларацією про доходи Миколи Войнарівського за 2024 рік, суддя має стабільний дохід та заощадження. Лише за попередній рік він задекларував майже 1,5 мільйонів гривень заробітної плати на посаді судді Миколаївського районного суду. Ще 890 тисяч гривень він зберігає готівкою.

У 2024 році Микола Войнарівський брав участь у конкурсному відборі на посаду судді Конституційного суду. Тоді експерти Дорадчої групи поцікавилися його «квартирним питанням». Зʼясувалося, що у 2010 році Микола Войнарівський продав двокімнатну квартиру у Миколаєві за 21 тисячу гривень (близько 2,5 тисяч доларів, прим.), а у 2011 році зареєструвався у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян. У тому ж році він став на квартирний облік як такий, що потребує поліпшення житлових умов.

Водночас під час співбесіди експертка зазначила, що з 2020 року Войнарівський знову повернувся проживати у раніше продану квартиру, з його слів, на умовах компенсації заборгованості за комунальні послуги.

Наразі, згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, Микола Войнарівський не має у власності жодної нерухомості. Проте з 2022 року він орендує дачний будинок площею 49 квадратів, розташований у Миколаєві. Власником житла є такий собі Валерій Буркун, а його вартість складає 490 тисяч гривень.

У вересні 2022 року щодо Миколи Войнарівського складено протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські зафіксували запах алкоголю, порушення мови та тремтіння пальців, проте суддя відмовився проходити огляд у медзакладі. Під час судового розгляду він заявив, що був тверезим і готовий пройти огляд, але алкотестер у медзакладі нібито не спрацював належним чином. Суд закрив провадження через відсутність складу правопорушення.

Під час участі у конкурсі на посаду судді КСУ Микола Войнарівський заперечив проти дослідження відео з нагрудних камер поліцейських, зазначивши, що воно не має хронології подій і може бути змонтованим.

Цікаво, що автівки Mitsubishi Outlander, якою керував суддя, у жодній його декларації не зазначено.

Нагадаємо, ще у 2024 році Вища кваліфікаційна комісія суддів планувала провести оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді, серед яких є Микола Войнарівський.