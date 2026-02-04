Зробив штучний ставок: на Миколаївщині бізнесмен знищив 8 га чорнозему

На Миколаївщині бізнесмен перетворив 8 га чорнозему на велике озеро. Ілюстративне фото: МикВісті

У Мостівській громаді, що на Миколаївщині підприємець замість обробітку орендованого поля вирішив викопати велике штучне озеро. Він зняв родючий шар ґрунту і створив ставок площею понад десять гектарів.

За повідомленням Державної екологічної інспекції, верхній шар чорнозему було знято з восьми гектарів, через що ґрунт втратив родючість і його структура порушена. Відновити землю у попередньому стані вже неможливо.

Екологи оцінюють завдані збитки у 600 тисяч гривень. Крім того, величезна водойма, створена без жодних дозволів, шкодить місцевій екосистемі.

Поліція завершила розслідування, справу передано до суду. Бізнесмену інкримінують безгосподарське використання земель та незаконне заволодіння ґрунтовим покривом.

