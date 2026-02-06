В Одесі вибухнув автомобіль: загинув 21-річний власник

У Київському районі Одеси 6 лютого вибухнув автомобіль. Фото: Нацполіція

Вранці 6 лютого у Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, вибух стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу Toyota.

Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти, а також співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Обставини вибуху з’ясовують.