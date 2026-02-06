В Одесі вибухнув автомобіль: загинув 21-річний власник
Вранці 6 лютого у Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, вибух стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу Toyota.
Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти, а також співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Обставини вибуху з’ясовують.
