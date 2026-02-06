 У Київському районі Одеси 6 лютого вибухнув автомобіль

  • пʼятниця

    6 лютого, 2026

  • -3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі вибухнув автомобіль: загинув 21-річний власник

У Київському районі Одеси 6 лютого вибухнув автомобіль. Фото: НацполіціяУ Київському районі Одеси 6 лютого вибухнув автомобіль. Фото: Нацполіція

Вранці 6 лютого у Київському районі Одеси внаслідок вибуху автомобіля загинув чоловік.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, вибух стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу Toyota.

Наразі на місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти, а також співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Обставини вибуху з’ясовують.

Останні новини про: Одеса

Шторм спричинив загибель морських коників на узбережжі Одеси, — екологи
В Одесі на мобільні пункти незламності з бюджету міста спрямують майже 11 мільйонів гривень
Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на ₴4,5 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Працівникам на Миколаївщині за грудень заборгували понад ₴37,7 млн зарплат

Ірина Олехнович
новини
Холод повертається: у Миколаєві знову вдарять морози до –17°

Ірина Олехнович
новини
У Миколаївській області встановлено 65 модульних будинків для переселенців

Альона Коханчук
новини
Бібліотека, Sony PS та навчальні заходи: у Миколаєві відкрили STEM-лабораторію для молоді

Анна Гакман
новини
Театр, кіно й концерти: що відвідати в Миколаєві цього тижня

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Одеса отримала генератори від міжнародних партнерів на ₴4,5 млн
В Одесі на мобільні пункти незламності з бюджету міста спрямують майже 11 мільйонів гривень
Шторм спричинив загибель морських коників на узбережжі Одеси, — екологи

Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджені склади та будинок

До 18 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 6 лютого