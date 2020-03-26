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Спасатели показали, как проводили обработку дезраствором автобуса, на котором привезли жителей Николаева и области из Киева.
Для дезинфекции автобуса использовалась специальная смесь, которая не повреждает лакокрасочные изделия, не приводит к коррозии металлов и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей. Указанный реагент является безопасным для людей и животных.
Как известно, днем 24 марта на въезде в Николаев со стороны микрорайона Соляные (Киевская трасса), перед Терновским кольцом, полиция остановила автобус с пассажирами. На место прибыла карета скорой помощи. Медики в защитных комбинезонах осмотрели пассажиров Икаруса и одного из них забрали.
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Спасатели показали, как проводили обработку дезраствором автобуса, на котором привезли жителей Николаева и области из Киева.
Для дезинфекции автобуса использовалась специальная смесь, которая не повреждает лакокрасочные изделия, не приводит к коррозии металлов и обеспечивает надежную смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей. Указанный реагент является безопасным для людей и животных.
Как известно, днем 24 марта на въезде в Николаев со стороны микрорайона Соляные (Киевская трасса), перед Терновским кольцом, полиция остановила автобус с пассажирами. На место прибыла карета скорой помощи. Медики в защитных комбинезонах осмотрели пассажиров Икаруса и одного из них забрали.