Днем 24 марта на въезде в Николаев со стороны микрорайона Соляные (Киевская трасса), перед Терновским кольцом, полиция остановила автобус с пассажирами.

Об этом НикВести сообщил свидетель происшествия.

На место прибыла карета скорой помощи. Медики в защитных комбинезонах осмотрели пассажиров Икаруса и одного из них забрали.

Откуда направлялся автобус пока неизвестно.

Напомним, что с 17 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.

Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.