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Днем 24 марта на въезде в Николаев со стороны микрорайона Соляные (Киевская трасса), перед Терновским кольцом, полиция остановила автобус с пассажирами.
Об этом НикВести сообщил свидетель происшествия.
На место прибыла карета скорой помощи. Медики в защитных комбинезонах осмотрели пассажиров Икаруса и одного из них забрали.
Откуда направлялся автобус пока неизвестно.
Напомним, что с 17 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.
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Днем 24 марта на въезде в Николаев со стороны микрорайона Соляные (Киевская трасса), перед Терновским кольцом, полиция остановила автобус с пассажирами.
Об этом НикВести сообщил свидетель происшествия.
На место прибыла карета скорой помощи. Медики в защитных комбинезонах осмотрели пассажиров Икаруса и одного из них забрали.
Откуда направлялся автобус пока неизвестно.
Напомним, что с 17 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
Ранее сообщалось, что сегодня было подтверждено 13 новых случаев коронавируса в Черновицкой области, поэтому в Украине уже 97 подтвержденных случаев болезни COVID-19.
Напомним также, что в МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров.