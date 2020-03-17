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С 17 марта в Украине будет остановлена работа метрополитенов. Будут прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, железнодорожное и автобусное сообщение между городами прекратит свою работу с полудня 18 марта.
— Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений, — сообщил Владислав Криклий.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мэру Харькова Геннадию Кернесу грозит уголовная ответственность за отказ остановить работу метро в период карантина.
С 17 марта в Украине будет остановлена работа метрополитенов. Будут прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, железнодорожное и автобусное сообщение между городами прекратит свою работу с полудня 18 марта.
— Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений, — сообщил Владислав Криклий.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мэру Харькова Геннадию Кернесу грозит уголовная ответственность за отказ остановить работу метро в период карантина.