С 17 марта в Украине будет остановлена работа метрополитенов. Будут прекращены железнодорожные, авиационные, междугородние и межобластные пассажирские перевозки в Украине.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В то же время, железнодорожное и автобусное сообщение между городами прекратит свою работу с полудня 18 марта.

— Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений, — сообщил Владислав Криклий.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мэру Харькова Геннадию Кернесу грозит уголовная ответственность за отказ остановить работу метро в период карантина.