Журналисты опубликовали снимки заброшенного военного завода в Украине, где в советское время выпускали аппараты искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет «Радио свобода».

Сообщается, что на заброшенном военном заводе «Буревестник» в Киеве когда-то производили аппараты ИВЛ для военных, получивших ранения во время советско-афганской войны. На сегодняшний день завод принадлежит государственному оборонному концерну «Укроборонпром». Последний крупный заказ предприятие получило от правительства в 2008 году, но оплата за него так и не поступила, и вскоре завод закрылся.

В связи с ростом количества заразившихся коронавирусом, завод привлек внимание властей. Коронавирус, как правило, поражает легкие больных, приводит к дыхательной недостаточности — при тяжелой форме болезни пациенты не могут выжить без аппаратов ИВЛ.

В связи с необходимостью большого количества аппаратов, некоторые украинские бизнесмены завозят в страну такие устройства из-за границы, однако представители оборонного ведомства настаивают на том, чтобы аппараты делали в Украине с использованием технологий, разработанных на заводе «Буревестник».

Исполняющий обязанности директора завода Виталий Ходзинский рассказал, что компьютер с технической информацией исчез, а инженеры, проектировавшие аппараты ИВЛ, уволились или вышли на пенсию.

При этом, заместитель генерального директора оборонного концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем рассказал, что завод очень старый и вряд ли сможет восстановить производство.

Фоторепортаж

Фото: Reuters