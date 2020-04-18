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Бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отработали в поле в Херсонской области навыки ведения боя в различных условиях в составе отделений, взводов и рот.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Сообщается, что батальонные тактические учения — это заключительный этап подготовки военнослужащих. В ходе учений бойцы отработали ведение боя экипажей бронетранспортеров и танкового подразделения в населенном пункте, а также эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
При этом, в рамках тактических учений подразделения артиллерии, разведки и радиоэлектронной борьбы работали совместно.
— На одном из этапов мероприятия было отработано вопрос ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки, - сказано в сообщении.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский присвоил николаевской 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Белинского».
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Бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отработали в поле в Херсонской области навыки ведения боя в различных условиях в составе отделений, взводов и рот.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Сообщается, что батальонные тактические учения — это заключительный этап подготовки военнослужащих. В ходе учений бойцы отработали ведение боя экипажей бронетранспортеров и танкового подразделения в населенном пункте, а также эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.
При этом, в рамках тактических учений подразделения артиллерии, разведки и радиоэлектронной борьбы работали совместно.
— На одном из этапов мероприятия было отработано вопрос ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки, - сказано в сообщении.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский присвоил николаевской 36-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ почетное наименование «имени контр-адмирала Михаила Белинского».