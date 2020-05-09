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Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Люди собравшись у супермаркета «Сотка», выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга.
Во главе колонны люди несут венок, посвященный 75-летию победы, транспарант с надписью «Бессмертный полк победы». Люди поют песни, выкрикивают лозунги и поздравляют всех прохожих с праздником.Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Фото: Вячеслав Тешнер
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Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Люди собравшись у супермаркета «Сотка», выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга.
Во главе колонны люди несут венок, посвященный 75-летию победы, транспарант с надписью «Бессмертный полк победы». Люди поют песни, выкрикивают лозунги и поздравляют всех прохожих с праздником.Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Фото: Вячеслав Тешнер
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Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
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Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный