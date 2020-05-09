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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.
Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.
— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
«Какие могут быть марши?», — Мэр Николаева призвал не нарушать карантин из-за Дня Победы
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.
Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.
— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.
Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.
— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
«Какие могут быть марши?», — Мэр Николаева призвал не нарушать карантин из-за Дня Победы
Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.
Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.
Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.
— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный