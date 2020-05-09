Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.

— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.

«Какие могут быть марши?», — Мэр Николаева призвал не нарушать карантин из-за Дня Победы





Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.





Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.





Мэр заявил, что по его информации сегодня николаевцы собираются пройтись маршем в честь праздника. Он призвал горожан этого не делать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией и не подвергать родных и близких опасности.





— Ко мне пришла информация, что сегодня собираются идти маршем по улице Соборной люди. Ну какие могут быть мари? Только за вчера количество заболевших в городе (от COVID-19, - прим.) увеличилось в три раза. Все официальные мероприятия пройдут коротко, понятно и со всеми возможными почестями. Пожалуйста, оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких. Берегите себя! С Днем Победы, — заявил Александр Сенкевич.





Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.