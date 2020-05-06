Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что он не поедет встречаться с ветеранами и отправит подарки поздравления через сотрудников социальных служб и призвал к этому других депутатов и политиков.

– Я прошу депутатов, политических деятелей не использовать этот праздник как пиар и показать, как мы любим наше прошлое. Я лично собираюсь позвонить этим людям, поздравить их с праздником, но лично приходить не буду. Это люди старшего возраста, их осталось полторы сотни. Все они со слабым здоровьем. И приносить вирусы, заразы – не надо этого. За подарки договорились со службой соцзащиты, они готовы принять подарки. Положите туда открытки, фотографии, личные письма, телефоны, по которым можно обратиться за помощью. Специальные люди, которые находятся на постоянной изоляции и контактируют с этими людьми, можно через них все это передать. Если кто-то не выдержит, можно повесить на дверную ручки и сказать, что просили передать, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, также Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.