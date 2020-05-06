Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан воздержаться от массовых мероприятий 9 мая, чтобы не нарушать нормы карантина.

Об этом во вторник, 5 мая, он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Александра Сенкевича, 8 мая он лично возложит цветы ко всем памятникам героям освободителям в городе. Помимо этого, он анонсировал телемарафон в котором будет рассказана история праздника и как николаевцами добывалась победа во Второй мировй войне.

— Про Николаев никто не услышал в пасхальные дни о том, что тут было что-то плохое. Если о тебе ничего не сказали на центральных каналах значит у тебя все в порядке, я считаю. Николаевцы молодцы, кто-то изолировался на даче, кто-то дома, кто-то с родственниками. Точно также, я обращаюсь к горожанам о том, чтобы они 9 мая не скапливались в какой-то определенный момент, в каких-то определенных местах. Я 8 мая лично объеду все памятники, которые у нас есть в Коренихе, в Варваровке, в Матвеевке. Сейчас мы их приводим в порядок. Мы сделаем телемарафон (9 мая, - прим.), он и в онлайн будет крутиться, поздравления будут показаны, история этого дня много лет назад и прочие мероприятия. Мы покажем людям, которые не осведомлены о том, как праздник добывался николаевцами смогут посмотреть и про героев войны. Будет и официальное возложение цветов. Я надеюсь, что и николаевцы выберут себе како-то время ближе к обеду, к вечеру и возложат цветы, если они этого хотят. Но я был бы более рад, если бы они это сделали после карантина, — заявил Александр Сенкевич.

Он также призвал политиков не спекулировать на теме праздника и воздержаться от личных посещений ветеранов, чтобы не подорвать их здоровье во время пандемии.

— Я надеюсь, что этим праздником не воспользуются политические организации. Я прошу не использовать этот праздник как пиар на том, как мы любим наше героическое прошлое. Прошу депутатов, политических лидеров, этого не делать. Я лично собираюсь позвонить ветеранам, поздравить их, но приходить к ним не буду, так как это люди старшего возраста и их осталось всего полторы сотни на весь город, все они с очень слабым здоровьем и сегодня приносить к ним вирусы, или какие-то заразы, ну не надо этого. Хотите подарить подарки, договоритесь с нашей службой социальной защиты, они готовы их принять и передать. Положите туда открытки, письма, номера телефонов, если хотите. Мы сделаем фотоотчет, есть специальные люди, которые постоянно контактируют с этими людьми. Если кто-то не выдержит, то можно повесить на дверную ручку подарок. В любом случае, минимум контактов! Я не собираюсь на этом спекулировать и призываю всех сделать точно также, — добавил Александр Синкевич.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса и пригласил глав других государств приехать в Минск.