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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. В частности он ожидает прибытия президентов стран бывшего Советского Союза.
Об этом он заявил, общаясь с журналистами, передает издание «Белта».
— Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, — призвал глава государства.
Он надеется, что «хоть кто-то приедет», а если нет — проведут парад «как обычно».
— Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с «лица земли», которая первой приняла удар, и где старики и дети, почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это сама пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне, — сказал Александр Лукашенко.
В то же время он считает, что не все смогут приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо «сохранить лицо»: «Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран — прим.) и так далее. И здесь бах — в Беларусь поехали».
Глава государства предложил сделать так, чтобы возможность увидеть белорусский парад была у широкого круга телезрителей, в частности в России.
— Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья, — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. В частности он ожидает прибытия президентов стран бывшего Советского Союза.
Об этом он заявил, общаясь с журналистами, передает издание «Белта».
— Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, — призвал глава государства.
Он надеется, что «хоть кто-то приедет», а если нет — проведут парад «как обычно».
— Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с «лица земли», которая первой приняла удар, и где старики и дети, почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это сама пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне, — сказал Александр Лукашенко.
В то же время он считает, что не все смогут приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо «сохранить лицо»: «Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран — прим.) и так далее. И здесь бах — в Беларусь поехали».
Глава государства предложил сделать так, чтобы возможность увидеть белорусский парад была у широкого круга телезрителей, в частности в России.
— Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья, — добавил Александр Лукашенко.
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.