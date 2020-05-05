Об этом он заявил, общаясь с журналистами, передает издание «Белта».

— Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск и побыть на этом параде, — призвал глава государства.

Он надеется, что «хоть кто-то приедет», а если нет — проведут парад «как обычно».

— Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с «лица земли», которая первой приняла удар, и где старики и дети, почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это сама пострадавшая республика — живой памятник той жестокой войне, — сказал Александр Лукашенко.

В то же время он считает, что не все смогут приехать даже не из-за боязни чего-то, а просто потому, что надо «сохранить лицо»: «Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран — прим.) и так далее. И здесь бах — в Беларусь поехали».

Глава государства предложил сделать так, чтобы возможность увидеть белорусский парад была у широкого круга телезрителей, в частности в России.

— Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья, — добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.