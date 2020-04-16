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Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
Об этом сообщили РИА Новости в своем Telegram-канале.
Президент РФ подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты Путин не назвал.
– Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах. Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка, - заявил Владимир Путин.
Накануне ветеранские организации РФ попросили Путина перенести военный парад в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что еще вчера Кремле было принято решение не проводить парад Победы 9 мая.
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Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.
Об этом сообщили РИА Новости в своем Telegram-канале.
Президент РФ подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты Путин не назвал.
– Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах. Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка, - заявил Владимир Путин.
Накануне ветеранские организации РФ попросили Путина перенести военный парад в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что еще вчера Кремле было принято решение не проводить парад Победы 9 мая.