Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.

Об этом сообщили РИА Новости в своем Telegram-канале.

Президент РФ подчеркнул, что парад и все остальные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, будут проведены в 2020 году. Планируемой даты Путин не назвал.

– Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах. Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка, - заявил Владимир Путин.

Накануне ветеранские организации РФ попросили Путина перенести военный парад в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что еще вчера Кремле было принято решение не проводить парад Победы 9 мая.