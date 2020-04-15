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В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к Минобороны.
— Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, — уточнили два близких к Кремлю источника издания.
По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
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В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая.
Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к Минобороны.
— Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, — уточнили два близких к Кремлю источника издания.
По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.