В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на три источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к Минобороны.

— Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, — уточнили два близких к Кремлю источника издания.

По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.