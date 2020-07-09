В Николаеве открыли летний киносезон в ДОФе (бывшем Доме офицеров флота). Из-за карантинных ограничений по количеству зрителей кинопремьеру посетили более 80 николаевцев.

Об этом сообщается на странице «Агентства развития Николаева» в Facebook.

Сообщается, что кино на открытой площадке бывшего Дома офицеров флота в летний период платформа MY ART при поддержке Агентства развития Николаева и Николаевского уже второй год подряд.

Отмечается, что в этом году на площадке действует обновленные правила.

— К сожалению, из-за карантина мы были вынуждены уменьшить количество зрительских мест и ввести предварительную регистрацию. В прошлом году мы могли разместить здесь до 200 человек. Однако сегодня пандемия диктует свои правила. Поэтому просим относиться к новым требованиям с пониманием, - отметили организаторы.

Открытие также посетил мэр Николаева Александр Сенкевич, который поблагодарил зрителей за выбор интересного европейского кино вместо телевизора, и поздравил организаторов с открытием сезона.

— Спасибо организаторам, что они делают культурные проекты в Николаеве, как говорится, не благодаря, а вопреки всему, - отметил мэр.

Фильмом, который открыл сезон, стала лента «Гаспар едет на свадьбу» режиссера Антони Кордье. По сюжету, переехав в Париж, главный герой долгое время отказывался поддерживать связь с семьей, но теперь все же решается съездить в родной дом на свадьбу отца. В дороге он случайно знакомится с эксцентричной девушкой и приглашает ее с собой, чтобы та сыграла роль его подружки. Она еще не знает, что последующие дни ей придется провести среди заповедника в окружении диковинных зверей, но не менее странных людей.

В этом году эксклюзивные кинопоказы будут проходить каждую среду в течение июля, августа и части сентября. Все фильмы предоставлены национальным дистрибьютором Артхаус Трафик.

Вход на все показы — свободный по предварительной регистрации.

Напомним, что в Николаеве на летней площадке Дома офицеров флота состоялся показ нового украинского документального фильма-путешествия «Человек с табуретом».

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