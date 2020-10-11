Булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» провезли через все районы Николаевской области.

Реквизит из кинофильма далее направится из Николаева в Киев, пишут НикВести.

В субботу, 10 октября, в рамках тура «Президентская булава» Николаев посетили народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, Николай Тищенко, Юлия Гришина, Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник и Владимир Воронов.

Также на мероприятии глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, кандидаты в депутаты партии «Слуга народа» Антон Табунщик, Елена Авдеева, Яна Димитриева, Евгений Игнатенко, начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, директор Николаевского высшего специализированного колледжа физической культуры Александр Мельниченко, кикбоксер, чемпион и призер множества международных соревнований Рамиль Агабеков и начальник Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Михаил Мельниченко.

В рамках тура гости посетили трассу Н-14 возле села Капустино, исполняющий обязанности главы Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о ходе ремонта дорог в регионе и о дальнейших планах в этой сфере. После этого гости направились в Физкультурно-оздоровительный комплекс на Намыве, где ознакомились с ходом реконструкции здания учреждения.

Также в рамках тура «слуги народа» посетили Николаевский морпорт и Гидрографию, где нардеп Игорь Негулевский торжественно передал «булаву» президента Владимира Зеленского нардепу Николаю Тищенко.

Игорь Негулевский отметил, что «булава» за две недели побывала во всех районах Николаевской области и теперь направится в Киев.

— Две недели назад в славном городе Одесса нам передали булаву. С тех пор булава президента посетила все районы Николаевской области. На нее пришли посмотреть больше тысячи человек и теперь мы торжественно передаем эту булаву Киеву, - сказал Игорь Негулевский.

При этом нардеп Николай Тищенко указал, что булава — это символ победы украинского народа.

— Мы, украинцы, потомки казацкой славы. Булава для нас — символ победы, украинского мужества и мы гордимся тем, что нас удостоили такой чести. Киев — жди нас, - сказал Николай Тищенко.

Отметим, что Николаевщина стала пятой область, в которую привезли реквизит из кинофильма.

Напомним, что в Николаев булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» привезли из Одессы.

Фоторепортаж

исполняющий обязанности главы Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый

нардеп Николай Тищенко

Николай Тищенко

директор предприятия «Юг-Судоремонт» Сергей Бурковец

Владислав Невеселый

Николай Тищенко

нардеп Игорь Негулевский

Сергей Бурковец

Нардеп Юлия Гришина

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Яна Димитриева

Чемпион и призер множества международных соревнований Рамиль Агабеков

Начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул

Директор Николаевского высшего специализированного колледжа физической культуры Александр Мельниченко

глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким

ФОК на Намыве

Николай Тищенко и Игорь Негулевский

Никита Козыренко

Нардеп Игорь Негулевский и депутат облсовета Максим Невенчанный

Нардеп Владимир Воронов

Нардеп Владлен Неклюдов

Фото: Юлия Бойченко