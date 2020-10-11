Булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» провезли через все районы Николаевской области.
Реквизит из кинофильма далее направится из Николаева в Киев, пишут НикВести.
В субботу, 10 октября, в рамках тура «Президентская булава» Николаев посетили народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, Николай Тищенко, Юлия Гришина, Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник и Владимир Воронов.
Также на мероприятии глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, кандидаты в депутаты партии «Слуга народа» Антон Табунщик, Елена Авдеева, Яна Димитриева, Евгений Игнатенко, начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, директор Николаевского высшего специализированного колледжа физической культуры Александр Мельниченко, кикбоксер, чемпион и призер множества международных соревнований Рамиль Агабеков и начальник Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Михаил Мельниченко.
В рамках тура гости посетили трассу Н-14 возле села Капустино, исполняющий обязанности главы Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о ходе ремонта дорог в регионе и о дальнейших планах в этой сфере. После этого гости направились в Физкультурно-оздоровительный комплекс на Намыве, где ознакомились с ходом реконструкции здания учреждения.
Также в рамках тура «слуги народа» посетили Николаевский морпорт и Гидрографию, где нардеп Игорь Негулевский торжественно передал «булаву» президента Владимира Зеленского нардепу Николаю Тищенко.
Игорь Негулевский отметил, что «булава» за две недели побывала во всех районах Николаевской области и теперь направится в Киев.
— Две недели назад в славном городе Одесса нам передали булаву. С тех пор булава президента посетила все районы Николаевской области. На нее пришли посмотреть больше тысячи человек и теперь мы торжественно передаем эту булаву Киеву, - сказал Игорь Негулевский.
При этом нардеп Николай Тищенко указал, что булава — это символ победы украинского народа.
— Мы, украинцы, потомки казацкой славы. Булава для нас — символ победы, украинского мужества и мы гордимся тем, что нас удостоили такой чести. Киев — жди нас, - сказал Николай Тищенко.
Отметим, что Николаевщина стала пятой область, в которую привезли реквизит из кинофильма.
Напомним, что в Николаев булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» привезли из Одессы.
Фото: Юлия Бойченко
Булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» провезли через все районы Николаевской области.
Реквизит из кинофильма далее направится из Николаева в Киев, пишут НикВести.
В субботу, 10 октября, в рамках тура «Президентская булава» Николаев посетили народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский, Николай Тищенко, Юлия Гришина, Владлен Неклюдов, Вячеслав Медяник и Владимир Воронов.
Также на мероприятии глава предвыборного штаба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области Виталий Ким, кандидаты в депутаты партии «Слуга народа» Антон Табунщик, Елена Авдеева, Яна Димитриева, Евгений Игнатенко, начальник управления молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, директор Николаевского высшего специализированного колледжа физической культуры Александр Мельниченко, кикбоксер, чемпион и призер множества международных соревнований Рамиль Агабеков и начальник Николаевского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Михаил Мельниченко.
В рамках тура гости посетили трассу Н-14 возле села Капустино, исполняющий обязанности главы Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал о ходе ремонта дорог в регионе и о дальнейших планах в этой сфере. После этого гости направились в Физкультурно-оздоровительный комплекс на Намыве, где ознакомились с ходом реконструкции здания учреждения.
Также в рамках тура «слуги народа» посетили Николаевский морпорт и Гидрографию, где нардеп Игорь Негулевский торжественно передал «булаву» президента Владимира Зеленского нардепу Николаю Тищенко.
Игорь Негулевский отметил, что «булава» за две недели побывала во всех районах Николаевской области и теперь направится в Киев.
— Две недели назад в славном городе Одесса нам передали булаву. С тех пор булава президента посетила все районы Николаевской области. На нее пришли посмотреть больше тысячи человек и теперь мы торжественно передаем эту булаву Киеву, - сказал Игорь Негулевский.
При этом нардеп Николай Тищенко указал, что булава — это символ победы украинского народа.
— Мы, украинцы, потомки казацкой славы. Булава для нас — символ победы, украинского мужества и мы гордимся тем, что нас удостоили такой чести. Киев — жди нас, - сказал Николай Тищенко.
Отметим, что Николаевщина стала пятой область, в которую привезли реквизит из кинофильма.
Напомним, что в Николаев булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» привезли из Одессы.
Фото: Юлия Бойченко