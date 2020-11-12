Сегодня в Николаеве прошло собрание будущих депутатов городского и областного советов от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Главными темами для обсуждения стал скандал с фальсификациями результатов выборов в областной совет, а также как помочь их кандидату Владиславу Чайке победить во втором туре выборов мэра Николаева, который пройдет уже 22 ноября.

Мероприятие, инициатором которого выступил исполняющий обязанности главы региональной организации партии, нардеп Юрий Загородний, прошло в кинотеатре «Пионер». По информации НикВести, одной из причин проведения такого расширенного собрания стала продолжительная внутрипартийная дискуссия о том, как следует реагировать на озвучиваемые СМИ и общественными организациями, осуществлявшими наблюдение за ходом проведения выборов, факты возможных фальсификаций результатов выборов в «ОПЗЖ».

Среди участников мероприятия журналистами НикВести были замечены руководитель городской организации партии Артем Ильюк, кандидаты в депутаты облсовета Владимир Фроленко, Илья Резников, Татьяна Демченко, Александр Ясинский, а также будущие депутаты городского совета Артем Хачатуров, Владлена Транская, Руслан Москаленко, Александр Медведев, Максим Невенчанный. Был также и кандидат в мэры Владислав Чайка, который уже объявид себя «народным мэром».

Заседание проходило в кинозале за закрытой дверью — журналистов на него не пустили.

В президиуме собрания кроме Юрия Загороднего был также Владимир Фроленко. Глава партии в Николаеве Артем Ильюк находился в зале вместе с другими участниками собрания.

Нам удалось узнать, о чем именно говорили участники дискуссии. Одни участники собрания говорили об ответственности руководства партии за ситуацию с выборами, другие, например, Владимир Фроленко, просто намекали на проваленную работу избирательного штаба.

По информации источника, на собрании было принято решение подготовить открытое заявление партии «ОПЗЖ» в котором будут осуждены действия отдельных кандидатов, в частности Анара Ахундова, а также их попытки фальсифицировать выборы и получить депутатский мандат.

Уже после встречи, в комментарии НикВести Юрий Загородний высказал свою позицию по ситуации с фальсификациями. Если коротко, то ему не нравится этот скандал, но он будет ждать решений суда, который либо отклонит требования недовольных итогом выборов кандидатов, либо обяжет избирком провести пересчет.

— Мне это все не нравится. Это все неправильно. Жажда получения депутатского значка не должна нарушать законы Украины и человеческие ценности. Никогда личные взаимоотношения нельзя переводить на партийную организацию, личные отношения перекладывать на политическую деятельность, и с помощью политической деятельности и партии выяснять свои личные интересы, - сказал Юрий Загородний.

Он также рассказал, что помимо ситуации с возможной подтасовкой результатов в пользу отдельных кандидатов, на собрании обсуждались также дальнейшие планы работы в местных советах, участие в работе депутатских комиссий и в целом структура нового облсовета.

На наш вопрос о том, есть ли у него амбиции возглавить Николаевский облсовет — Юрий Загородний ответил улыбкой. Но добавил, что решение должна принимать партия, а именно Стратегический совет «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Вторым не менее важным вопросом, который обсуждался участниками встречи, стало объединение усилий для того, чтобы максимально мобилизировать избирателей и помочь Владиславу Чайке выиграть на выборах мэра Николаева 22 ноября.

Отвечая на вопрос о том, кто по его мнению вероятно одержит победу на выборах, Юрий Загородний сказал, что «прогнозы — неблагодарная вещь». Но он сделает все для победы Чайки.

Отдельное внимание участники собрания уделили подготовке к предстоящим сессиям городского и областного советов. По словам Артема Ильюка, сейчас идет процесс оформления всех необходимых документов для принятия полномочий каждым из кандидатов. Глава городской организации «ОПЗЖ» Артем Ильюк отметил, что не ведет ни с кем переговоров об объединении в коалицию, потому что «говорить о переговорах с другими фракциями в горсовете еще рано» — он ждет результатов выборов мэра Николаева.

По словам Юрия Загороднего, главная цель сегодняшнего собрания - объединить будущих депутатов. При этом, подобные собрания планируют проводить как минимум раз в месяц, чтобы там вырабатывать общую партийную позицию, с которой идти на сессии местных советов и к избирателям.

А мы подождем официальную позицию «ОПЗЖ» по поводу озвученных десятков нарушений при подсчете голосов на выборах депутатов областного совета, которые касались именно представителей этой партии.

Иван Казора, Катерина Середа, НикВести

Фото: Вячеслав Тешнер