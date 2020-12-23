В среду, 23 декабря, в Муниципальном выставочном зале состоялась презентация книги «Сто слов об Андрее Антонюке».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На презентации книги присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской ОГА (2014-2016) Вадим Мериков, народный депутат Украины VIII созыва Борис Козырь, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына, языковой омбудсмен и соавтор книги Тарас Креминь, а также друзья и близкие художника.

Тарас Креминь рассказал, что идея создания книги появилась тогда, когда близкие и друзья художника узнали о смерти Андрея Антонюка. Он отметил, что это стало трагедией не только для них, но и для всего украинского искусства, которое стремительно развивалось благодаря большому вкладу николаевского художника.

– По издательству этой книги была проделана большая работа. Я хочу поблагодарить всех, кто поделился в ней своими воспоминаниями об Андрее Антонюке. Думаю, что это настоящие друзья, несмотря на хлопоты, занятость, трудность восприятия личности художника, которые нашли слова, чтобы выразить их о его творчестве. Сама идея появления этой книги возникла в минуты, когда мы узнали, что больше никогда не увидим Андрея Антонюка. Это был большой удар для нас, для Украины, для творчества. Его картины украшали выставки не только у нас, но и в других странах. Сегодняшний разговор об Антонюке это разговор и об авторе, и о гражданине, и о каждом из нас, потому что готовя воспоминания для книги, каждый вспоминал свой период жизни, - поделился Тарас Креминь.

На презентации выступил также экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков, который совместно с бизнесменом Василием Капацыной и экс-нардепом Борисом Козырем являются спонсорами издательства книги об Андрее Антонюке.

Он подчеркнул о необходимости, чтобы книга «Сто слов об Андрее Антонюке» появилась в школьных библиотеках города и области, поскольку является важной исторической справкой о жизни и деятельности великого художника.

– Тарас, вы сделали большую историческую работу, собрали материал из архивов, взяли интервью у друзей Андрея Даниловича, живущих в разных странах. Я знаю, насколько для вас это было важно и сложно, вы это делали с душой. Книга долго давалась, над этим проделана большая работа. И мы можем помнить, чтить память великого художника – Андрея Антонюка. Я хочу попросить мэра Николаева, чтобы книги попали в школьные библиотеки города и области. Она об истории нашего соотечественника, любившего жизнь, творчество и нас, - сказал Вадим Мериков.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что творческое наследие Андрея Антонюка станет фундаментом по созданию украинской национальной идеи.

– Часто в этом зале я говорю, что Николаев – это люди, творчество и то, что они оставляют после себя в жизни города. Я думаю, что Андрей Антоник получил признание в Николаеве, Украине, имея статус народного художника, и получил признание мировое, поскольку за его картины готовы платить большие деньги, а ни это ли признание? Память об Антонюке должна стать фундаментом, чтобы творить украинскую национальную идею, чтобы гордиться тем, что было у нас и тем, что стало нашей историей, - подчеркнул Александр Сенкевич.

Андрей Данилович Антонюк (1943 - 2013) — украинский живописец. Родился в Богополе (ныне город Первомайск). Детство провел на живописных берегах реки Синюхи. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова. В 1970 году стал членом Национального союза художников Украины, а на следующий год переехал в Николаев. В 1989 году Андрею Антонюку присвоили звание «Заслуженный художник УССР». В 1994 году получил Государственную премию Украины им. Тараса Шевченко за серию картин: «Митрополит Иларион», «Феофан Прокопович», «Поклонение земле и водам», «Богопольськая Мадонна», «Разговор с Вселенной» мастер. В 1996 году - Почётный горожанин Николаева, в 2006 - Человек года (Николаев), а в 2007 году получил звание «Народный художник Украины».

Фоторепортаж

Фото: Алиса Мелик-Адамян