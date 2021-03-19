Вчера, 18 марта, в Николаеве запустили первое социальное предприятие «GG space». Его деятельность направлена на борьбу с домашним насилием и насилием по половому признаку.

Креативное пространство находится по адресу Наваринская, 29, передает корреспондент НикВести.

«GG space» является частью более крупного проекта под названием «Разорви Круг». Идею реализовали при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), в сотрудничестве с исполнительным партнером МБФ «Украинский Фонд Общественного Здоровья».

Заведение объединило в себе салон красоты, кофейню и коворкинг. Это значит, что его посетительницы смогут не только получить beauty-услуги, но и поработать в стенах помещения за чашкой кофе. Проект уникален тем, что это первое в городе предприятие, целью которого является решение социальных вопросов.

По словам куратора «GG space» Ирины Васильевой, создатели креативного пространства поставили перед собой задачу решить проблему домашнего и гендерно-обусловленного насилия.

— К сожалению, не все женщины, которые пострадали от домашнего насилия, могут говорить об этом открыто. Наша задача в том, чтобы женщина могла об этом заявить, если уже с этим столкнулась, а также в оказании ей психологической помощи. Чтобы она не возвращалась к подобным ситуациям, мы рассматривали вариант предоставления ей необходимых профессиональных навыков, которые помогут ей реализовать себя и приобрести уверенность и самостоятельность, – рассказала Ирина Васильева.

Предприятие готово сотрудничать с центрами, которые оказывают помощь жертвам насилия. Как объяснила куратор проекта, это даст женщинам возможность не только реабилитироваться после травмирующих событий, но и обрести новое хобби и работу.

— У нас есть взаимодействие с социальными центрами, они будут связываться с нами и направлять к нам женщин и девушек. Мы будем обучать их парикмахерскому искусству, искусству макияжа, маникюра, педикюра, и по возможности трудоустраивать их на нашей территории. Также будем заботиться о том, чтобы помочь им найти место работы на других мероприятиях, – добавила Ирина Васильева.

Она также поделилась, что в штате заведения уже есть сотрудницы, пережившие опыт насилия. По ее мнению, общение и работа в коллективе помогают им быстрее восстановиться в обществе.

— В нашем штате есть такие женщины. Даже общение с теми, кто не сталкивался с такой ситуацией, для них уже и пример, и адаптация к другой реальности. Нам в этом помогает социальная служба, которая проводит психологические семинары в группах и индивидуальные встречи, чтобы нейтрализовать состояние и адаптировать женщину к нашему социуму, – отметила куратор социального предприятия.

Торжественное мероприятие, приуроченное к открытию заведения, посетили и представители городской власти. Среди них – депутаты горсовета Дмитрий Сичко и Елена Киселева, а также первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков.

По мнению представителя партии «Пропозиция» Дмитрия Сичко, данный проект представляет особую социальную ценность.

— Я рассматриваю это заведение не столько с точки зрения экономической составляющей, сколько с социальной. Мы буквально недавно на комиссии проводили внесение изменений в программу, которая предусматривает создание дневного центра социально-психологической помощи женщинам, пострадавшим от физического насилия. Вторая наша задача – это найти средства на капитальный ремонт так называемого приюта, где пострадавшие от домашнего насилия имеют возможность провести до 10 суток, с детьми, если будет такая необходимость, – сказал депутат городского совета.

Елена Киселева сделала акцент на том, что Николаев попал в пятерку городов Украины, в которых реализовали подобного рода предприятия.

— Мне с одной стороны немножко стыдно, но с другой стороны, как женщине, очень гордо отметить, что этот проект был создан, по сути, без участия местной власти, но при содействии. Он очень духовно сильный. Николаев – один из пяти городов, в котором реализован данный проект, – отметила Елена Киселева.

Специалистка Программы по противодействию гендерно-обусловленного насилия Фонда ООН в области народонаселения в Украине Анна Цицак призвала горожан посетить заведение, чтобы финансово и морально поддержать жертв насилия.

— Эта проблема стоит очень остро в Украине, у нас каждая четвертая пострадала от физического или сексуального насилия от нынешнего или предыдущего партнера, поэтому это мероприятие – не только открытие нового направления экономического «расширения» женщин, но и возможность еще раз привлечь внимание к этой проблематике. Приходите в наше социальное предприятие, пользуйтесь нашими услугами, и вы будете помогать женщинам, которые в этом нуждаются, – сказала Анна Цицак.

Ранее члены постоянной комиссии горсовета Николаева обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой проконтролировать обустройство Центра для пострадавших от домашнего насилия и насилия по половому признаку.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер