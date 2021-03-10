В Николаеве вскоре появится Центр для пострадавших от домашнего насилия и насилия по половому признаку. Члены постоянной комиссии горсовета обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой проконтролировать его обустройство.

Об этом шла речь в среду, 10 марта, в ходе комиссии городского совета по вопросам гласности и законности, передает корреспондент НикВести.

Как рассказала директор городского центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук, данный центр создается в рамках сотрудничества с международным фондом ООН в сфере народонаселения. Фонд предоставил городу методическую поддержку, мебель и технику.

— Это идет речь о так называемом центре пострадавших от домашнего насилия. Его адрес мы не разглашаем по условиям которые к нему выдвигаются, — добавила глава комиссии Елена Киселева.

Также она предложила коллегам обратиться в управление капитального строительства, чтобы то предоставило информацию по поводу проведения строительных работ и работ по обустройству помещения под центр.

— Поскольку еще год назад было выделено помещение, выделены деньги, там были проблемы с облэнерго, но проблема, наверное, еще и в другом — в организационных моментов. Поскольку там не так много денег — чуть больше миллиона. Когда мы не можем освоить деньги для такого важного объекта, значит это недоработка исполнительных органов, — сказала она.

Елена Киселева также предложила обратиться к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой усилить контроль за работами по организации данного центра. В итоге остальные члены комиссии поддержали ее инициативу.

Ранее сообщалось, что в Первомайске жертвы семейного насилия смогут какое-то время пребывать в центре помощи.