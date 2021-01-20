В Первомайске жертвы семейного насилия смогут какое-то время пребывать в центре помощи.

Об этом говорится в эфире «Объектив» на НИС-ТВ.

Сообщается, что в данный момент помещение находится на стадии ремонта. Проект реализуют без использования денег из бюджета, с помощью собственных средств и благотворительности. Как и кого именно будут доставлять в центр, обсуждают на координационном совете. Работу с пострадавшими от насилия проводит мобильная бригада социально-психологической помощи.

Руководительница центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи Лариса Крыжановская рассказывает, что в прошлом году они обработали почти 400 вызовов.

— Составлен 81 акт оценки потребностей, определены потребности семьи и особы, разработан план социально-психологической помощи. На данный момент все эти люди прошли у нас психокоррекцию, им оказаны социально-психологические и экономические услуги, – говорит Лариса Крыжановская.

Работа организации в этом году находится под вопросом, так как финансирования пока нет. Начальница управления социальной защиты населения Ольга Колесниченко говорит о необходимости транспорта для выезда мобильной бригады в села, откуда уже поступают обращения.

— Учитывая, что у нас децентрализация и есть села, которые сегодня к нам присоединились, необходим транспорт, чтобы туда выезжать. Уже есть звонки и обращения, будем пока исходить из этого положения. В дальнейшем будем обращаться к депутатам в городской совет, чтобы все же предусмотрели содержание не только транспорта, но и водителя, – рассказывает Ольга Колесниченко.

По словам оперуполномоченного сектора криминальной полиции Евгения Прусова, правоохранители регулярно проверяют, не совершают ли повторное насилие те, кто уже стоит на учете.

— С лицами, которые стоят на превентивном учете, проводится постоянная работа. Также дают задание патрульной полиции, чтобы проверяли тех, кто стоит на профилактическом учете, как они себя ведут, не совершают ли повторное насилие в семье, – поясняет Евгений Прусов.

Напомним, что в течение 2020 года в полицию Николаевской области поступило 15 тысяч 772 сообщений и заявлений о совершении домашнего насилия, из которых 185 – от детей.