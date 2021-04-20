В Заводском районе Николаева неизвестные «черные археологи» проводят раскопки памятника национального значения «Дідова хата-1».

Об этом в Facebook сообщил краевед и активист Илья Зелинский.

В данный момент он находится на месте незаконных раскопок. Илья Зелинский пояснил, что о раскопках, которые ведутся около месяца, ему сообщили местные жители.

Активист напомнил, что на этом месте выдавались земли тем воинам из числа скифов и ольвиополитов, которые выбили войска Александра Македонского.

В статье «Исследования памятников археологии в г. Николаеве» указывается, что поселение и некрополь «Дідова Хата I» расположено в 2 километрах к западу от села Малая Корениха а плато коренного правого берега Бугского лимана, в одноименном урочище. Площадь архитектурного памятника около 2 га, а некрополя около 1 га.

Поселение возникло на причерноморских землях IV веке до н.э, а было стерто о время похода на Ольвию полководца Александра Македонского - Зопириона в 331 до н.э, но вскоре снова восстановилось и просуществовало до второй четверти III до н..э.

За время раскопок поселения найдены многочисленные зерновые ямы, кости домашних животных и рыб, ступы, лепная посуда, а также ольвийские монеты, которые заставляют выдвинуть теорию о развитии в этом обществе товарно-денежных отношений. На расстоянии 300 метров к востоку от поселения располагался некрополь. Погребальный обряд, похожий на ольвийский. При этом, все захоронения - вытянутые.

Охранные раскопки на поселении проводились в 1950, экспедицией Института археологии АН УССР под руководством Ф.М. Штительмана. В 1996 году раскопки некрополя возобновились. За это время было найдено еще 13 захоронений. Все находки из 33 захоронений IV-III веков до н.э.

Античное поселение входит в перечень национальных памятников, находящихся под охраной государства, под №140003-Н.

Фоторепортаж

Напомним, ущерб, нанесенный историко-археологическим ценностям от разрушения «черными археологами» уникального скифского кургана в Николаевской области, составляет 151 миллион гривен.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николевской области Сергей Шайхет отчитался по поводу незаконного разрытия скифского кургана в Казанковском районе.