Николаевский областной художественный музей имени В. В. Верещагина представил коллекцию картин народного художника Украины Андрея Антонюка.

Для работ известного уроженца Первомайска отвели целый выставочный зал, передает корреспондент НикВести.

В его экспозиции презентовали как работы из фонда Николаевского областного художественного музея имени В.В. Верещагина, так и картины из частных собраний.

Благодаря усилиям семьи Андрея Антонюка и поддержке Вадима Мерикова публике впервые широко представили линогравюры и акварели творца. Кроме того, в зале нашлось место для «мемориального уголка» с личными вещами художника, среди которых есть даже кисточки, которыми он писал.

Произведения разместили по хронологии — от работ 1970-х годов и вплоть до 2013 года. Как рассказал председатель Николаевской областной организации Национального союза художников Дмитрий Артым, который близко общался с автором выставки, Андрей Антонюк творил до последних дней своей жизни.

— Андрей Данилович до последних своих дней был очень активным, энергия у него была казацкая, крепкая. Мы рядышком работали, часто встречались, обнимались. Он был легкий, простой, и в то же время за этой простотой — какое-то величие действительно духовного человека, глубинный пласт. В серьезных вопросах он всегда был строгий и принципиальный, — поделился воспоминаниями Дмитрий Артым.

По его словам, работы Андрея Антонюка вызывали большой интерес по всей Украине, от Киева до Ивано-Франковска. Ценителей привлекала новизна и глубокий философский подтекст картин николаевского мастера.

— Это большое счастье для города, николаевцев и гостей Николаева — прийти и увидеть живую легенду, — убежден Дмитрий Артым.

Экспозиция будет действовать постоянно, поэтому руководство музея имени В. В. Верещагина приглашает всех желающих посетить ее.

Ранее сообщалось, что в Мариинском парке Киева запустился творческий проект к 150-летнию известного украинского писателя Василия Стефаника.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец