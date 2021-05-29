Николаевский фотограф Максим Макаренко опубликовал снимки грозы, которая прошла в Николаеве поздно вечером 28 мая.

Фотографиями он поделился на своей странице в Facebook.

Снимки Максим Макаренко делал с крыши.

«Спешу поделиться с вами такой красотой. Полезли мы значит на крышу и немножко «поохотились» на молнии», — написал он.

Ранее сообщалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.

Фото: Максим Макаренко