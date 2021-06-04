Коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях Николаева взяло на анализы пробы сыра из Николаевской школы №65. На экспертизу отправился продукт – твердый сыр производителя ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В пятницу, 4 июня, пробы сыра были взяты в ходе визита представителей КОП и представителей поставщика в пищевой блок Николаевской школы №65 в Заводском районе.

— Мы взяли один сыр упакованный. Разрезали его на четыре части. Одну мы отправляем в Николаевский центр защиты прав потребителей. Второй образец забирает непосредственно поставщик. Также он забирает третий образец, который отдает непосредственно заводу-производителю для возможного дальнейшего исследования. И четвертый образец часть сыра мы оставляем в школе с подписями и запечатанный, чтобы в дальнейшем не было претензий по этим вопросам, — рассказал о процедуре директор коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктор Васильев.

Чиновник добавил, что результаты экспертизы станут известными 8-9 июня, отметив, что за последний год КОП работает в убыток.

— В связи с пандемией заказы уменьшились больше, чем на половину. При этом минимальное количество сотрудников, которые должны находиться в пищеблоке осталось на прежнем уровне. Уменьшать уже просто некуда. В среднем в школе имеется где-то два-три человека. Повар, зав производства и кухонная работница. Фактически в данный момент мы несем убытки, — подчеркнул Виктор Васильев.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях инициирует дополнительную проверку сыра.

Фоторепортаж Андрея Елисеева