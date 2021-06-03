Коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях инициирует дополнительную проверку сыра. Это связано с тем, что предприятие получило разные результаты анализа одного и того же продукта, а именно твёрдого сыра производителя ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит».

Об этом редакции НикВести сообщили на коммунальном предприятии по организации питания в образовательных учреждениях Николаева.

Контроль качества продукции, которая поставляется в сады и школы города Николаева КП осуществляет регулярно. Это подтверждают многочисленные протоколы результатов исследований.

Так, 26 мая во время плановой проверки в школе № 65 комиссия отобрала образцы молочной продукции: творог (производитель — ПАТ «Первомайский молочноконсервный комбинат») и сыр (производитель ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит»).

Результаты анализа творога предприятие получило 28 мая. Согласно исследованию, этот продукт не содержит немолочных жиров и соответствует всем требованиям ДСТУ.

Результаты анализа сыра КП получило 2 июня. Исследование показало, что продукт не соответствует требованиям ДСТУ 4421: 2005, имея незначительные следы растительных жиров.

Исследование, которое показало, что сыр не соответствует ДСТУ

Важно отметить, что твёрдый сыр в школах в основном используется для хлебобулочных изделий и не подаётся в чистом виде. При этом, требования к его качеству остаются строгими.

Как только предприятие получило эти результаты, было издано распоряжение приостановить использование сыра производителя ООО «Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока «Молочный Визит» в учебных учреждениях Николаева. Директор КП Виктор Васильев направил уведомление с результатами анализа твердого сыра на имя профильного заместителя городского головы Анатолия Петрова и директора департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрея Ермолаева.

В этот же день, 2 июня, было принято решение провести повторный отбор твердого сыра этого же производителя для экспертизы. 3 июня КП получило протоколы исследования, согласно которым сыр на 100% соответствует требованиям ДСТУ 4421: 2005.

Исследование, которое показало, что сыр на 100% соответствует требованиям ДСТУ

Имея два разных результата анализа одного и того же продукта, коммунальное предприятие инициирует дополнительную проверку твердого сыра. Было направлено письмо поставщику ООО «Одесская продуктовая компания» с требованием предоставить своих сотрудников для комиссионного отбора молочной продукции на экспертизу. В состав комиссии КП пригласило представителей Государственного предприятия «Николаевский центр защиты прав потребителей».

Повторный отбор планируется провести в пятницу, 4 июня.

«Ждем результатов экспертизы для выяснения данной ситуации», — отметили на предприятии.