Вчера вечером, 19 июня, на «*8 Причале» начался двухдневный международный джазовый фестиваль «MYKOLAIV JAZZ FEST`2021».

Фотографиями с мероприятия поделился Игорь Ермолаев.

На фестивале выступали приглашенные звезды — Ингрид Артур, соавтор хита «It`s A Raining Man», Грегори Бойд, «Performance Big Band» Владимира Алексеева, а также лучшие джазмены Украины.

Музыкальный проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Николаева.

Помимо живых выступлений артистов посетителям также доступна дегустация устриц, вино и многое другое. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, 17 июня из-за погодных условий концерт группы ТНМК перенесли в большой крытый зал клуба «Ushuaia» с сохранением мест.

Фоторепортаж

Фото: Игорь Ермолаев