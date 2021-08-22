В субботу, 21 августа, в селе Трихаты Николаевской области стартовал V Международный фестиваль воздушных змеев «ULTRA FEST TRYKHATY 2021».

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким принял участие в торжественном открытии мероприятия, сообщает пресс-служба ОГА.

— «ULTRA FEST уже в пятый раз открывается на Николаевщине. Я здесь, чтобы поддержать участников и увидеть собственными глазами, как это все происходит и что надо улучшить, — рассказал Виталий Ким.

Глава области отметил, что посещение этого мероприятия для него и его семьи уже является традицией, которую они будут поддерживать и в дальнейшем.

В программе фестиваля предусмотрены запуск кайтов-гигантов украинскими кайтер-профессионалами и участниками из 5 стран мира.

Кроме того, для посетителей подготовлена большая зона различных мастер-классов.

Запланированы соревнования профессиональных поваров в по приготовлению блюд украинской кухни и спортивно-показательные выступления и т.д.

По случаю празднования 30-летия Независимости Украины на сцену фестиваля выйдут лучшие фольклорные коллективы юга Украины. А вот хедлайнерами вечера станут резиденты KISS FM DJ Анна Арфеева, DJ Mr.Sunny и резидент NRJ DJ Sanya Dymov.

Также два дня подряд на территории фестиваля гостей ждут: байдарки, катание на лошадях, аттракционы для детей и вкусная еда от участников ULTRA FOOD FEST.

«ULTRA FEST TRYKHATY 2021» — крупнейший в Украине фестиваль воздушных змеев, который проводится 21 и 22 августа в селе Трихаты Николаевской области и собирает людей из всех областей Украины и разных уголков мира.

Фото: Сергей Кононенко