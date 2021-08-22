В субботу, 21 августа, в селе Трихаты Николаевской области стартовал V Международный фестиваль воздушных змеев «ULTRA FEST TRYKHATY 2021».
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким принял участие в торжественном открытии мероприятия, сообщает пресс-служба ОГА.
— «ULTRA FEST уже в пятый раз открывается на Николаевщине. Я здесь, чтобы поддержать участников и увидеть собственными глазами, как это все происходит и что надо улучшить, — рассказал Виталий Ким.
Глава области отметил, что посещение этого мероприятия для него и его семьи уже является традицией, которую они будут поддерживать и в дальнейшем.
В программе фестиваля предусмотрены запуск кайтов-гигантов украинскими кайтер-профессионалами и участниками из 5 стран мира.
Кроме того, для посетителей подготовлена большая зона различных мастер-классов.
Запланированы соревнования профессиональных поваров в по приготовлению блюд украинской кухни и спортивно-показательные выступления и т.д.
По случаю празднования 30-летия Независимости Украины на сцену фестиваля выйдут лучшие фольклорные коллективы юга Украины. А вот хедлайнерами вечера станут резиденты KISS FM DJ Анна Арфеева, DJ Mr.Sunny и резидент NRJ DJ Sanya Dymov.
Также два дня подряд на территории фестиваля гостей ждут: байдарки, катание на лошадях, аттракционы для детей и вкусная еда от участников ULTRA FOOD FEST.
«ULTRA FEST TRYKHATY 2021» — крупнейший в Украине фестиваль воздушных змеев, который проводится 21 и 22 августа в селе Трихаты Николаевской области и собирает людей из всех областей Украины и разных уголков мира.
|
Инфекционная больница: пора прекратить распри!Анатолий Дюмин
|
Про політичні (не політичні) переслідуванняСтанислав Мартиросов
В субботу, 21 августа, в селе Трихаты Николаевской области стартовал V Международный фестиваль воздушных змеев «ULTRA FEST TRYKHATY 2021».
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким принял участие в торжественном открытии мероприятия, сообщает пресс-служба ОГА.
— «ULTRA FEST уже в пятый раз открывается на Николаевщине. Я здесь, чтобы поддержать участников и увидеть собственными глазами, как это все происходит и что надо улучшить, — рассказал Виталий Ким.
Глава области отметил, что посещение этого мероприятия для него и его семьи уже является традицией, которую они будут поддерживать и в дальнейшем.
В программе фестиваля предусмотрены запуск кайтов-гигантов украинскими кайтер-профессионалами и участниками из 5 стран мира.
Кроме того, для посетителей подготовлена большая зона различных мастер-классов.
Запланированы соревнования профессиональных поваров в по приготовлению блюд украинской кухни и спортивно-показательные выступления и т.д.
По случаю празднования 30-летия Независимости Украины на сцену фестиваля выйдут лучшие фольклорные коллективы юга Украины. А вот хедлайнерами вечера станут резиденты KISS FM DJ Анна Арфеева, DJ Mr.Sunny и резидент NRJ DJ Sanya Dymov.
Также два дня подряд на территории фестиваля гостей ждут: байдарки, катание на лошадях, аттракционы для детей и вкусная еда от участников ULTRA FOOD FEST.
«ULTRA FEST TRYKHATY 2021» — крупнейший в Украине фестиваль воздушных змеев, который проводится 21 и 22 августа в селе Трихаты Николаевской области и собирает людей из всех областей Украины и разных уголков мира.