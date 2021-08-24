В День Независимости, 24 августа, в Николаеве состоялся традиционный Марш вышиванок.

Об этом сообщают НикВести.

В этом году мероприятие прошло в рамках объединенного марша «Украина объединяет». Марш прошел при участии военных, ветеранов АТО и ООС, семей участников войны, волонтеровю

Участники собрались в 11:00 возле мемориального комплекса «Струны памяти» на улице Адмиральской. После этого колонна прошла по улице Соборной, проспекту Центральному и улице Садовой.

Далее они возложили цветы у памятника Героям Небесной Сотни.

Фото: Вячеслав Тешнер.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад.