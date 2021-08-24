Празднование Дня Независимости Украины в Киеве началось с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны на Донбассе.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины — украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины.
В 2021 году военный парад будет включать три колонны:
В 13:00 в центре Киева пройдет Марш Защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Незалежности.
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Празднование Дня Независимости Украины в Киеве началось с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны на Донбассе.
В 10:00 на Крещатике начался военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины — украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины.
В 2021 году военный парад будет включать три колонны:
В 13:00 в центре Киева пройдет Марш Защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Незалежности.