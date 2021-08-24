Празднование Дня Независимости Украины в Киеве началось с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны на Донбассе.

В 10:00 на Крещатике начался военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины — украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины.

В 2021 году военный парад будет включать три колонны:

проход пешей колонны: участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и делегатов от примерно 15 стран-партнеров; также запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром;

проезд механизированной колонны: будут привлечены вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров;

пролет воздушной колонны: впервые предполагается одновременно участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-морских Сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП Антонов и государств-партнеров; а завершится парад пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета государственного флага Украины.

В 13:00 в центре Киева пройдет Марш Защитников Украины. Ветераны и волонтеры соберутся в парке имени Тараса Шевченко и организованными колоннами пройдут по следующему маршруту: Бессарабская площадь - улица Крещатик - Майдан Незалежности.