Сегодня, 26 августа, в Николаеве прошли тактико-специальные учения Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Одновременно отрабатывали несколько легенд: минирование пешеходного моста через реку Ингул, минирование территории возле облгосадминистрации, поиск и задержание вооруженных преступников, эвакуация людей из зданий, перекрытие движения для транспортных средств и прочее.

К учениям привлекли взрывотехников, спасателей, военных Нацгвардии, патрульных и сотрудников полиции охраны.

Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения учений, не паниковать, если на улицах или в зданиях вашего микрорайона вы увидите большое количество полицейских.

Ранее на территории Олешковских песков в Херсонской области прошли сухопутные военные учения в рамках Sea Breeze-2021.