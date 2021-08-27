В пятницу, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.

Об этом сообщают НикВести.

Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся.

Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.

Полицейские оцепили территорию, чтобы обезопасить случайных прохожих.

Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.