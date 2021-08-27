В пятницу, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
Об этом сообщают НикВести.
Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся.
Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.
Полицейские оцепили территорию, чтобы обезопасить случайных прохожих.
Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.
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Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
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В пятницу, 27 августа, в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
Об этом сообщают НикВести.
Инцидент произошел на улице Адмиральской, напротив мемориала Героям-ольшанцам. Также рядом находится Дом творчества учащихся.
Два отделения спасателей прибыли на месте и ликвидировали возгорание, которое началось из моторного отсека. При этом спасатели сразу залили водой багажник машины, в котором якобы был газовый баллон.
Полицейские оцепили территорию, чтобы обезопасить случайных прохожих.
Вечером 24 августа на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали два человека.