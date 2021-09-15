Фермеры Николаевщины рассказали, что из-за плохого качества воды в реке Ингулец, которая поедаётся для орошения полей, в 2021 году получили низкий уровень урожая.
Об этом шла речь в ходе выездных слушаний комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины в Снигирёвку во вторник, 14 сентября, передает корреспондент НикВести.
В частности, фермеры подняли вопрос очистки реки Ингулец, указав, что на сегодняшний день от качества воды в реке зависит уровень урожая.
— Для нас в Николаевской области самое главное – это качество воды. В этом году на поливе, мы, фермеры, получили урожай хуже, чем на суходоле. Вы придите ко мне, посмотрите, ничего не растёт. Что нам делать? Построил приличное количество орошений и могу ещё две тысячи построить. Надеюсь, что это безобразие, которое мы сегодня испытываем, пройдёт и наступят хорошие времена. Основная проблема – это сделать воду доступной для нас. Мы можем говорить о многом, но в Николаевской области орошение стоит, никто его не развивает. Дайте нам хорошую воду, – сказал фермер.
В ходе комитетских слушаний также стало известно, что стоимость очистки реки Ингулец, которая в последний раз проводилась 40 лет назад, на сегодняшний день оценивается в 30 миллиардов гривен. В частности, стоимость очистки одного километра реки составляет 6,8 миллионов гривен.
— Я поддерживаю своего коллегу. На поле, где мы работаем, есть дождевание и есть крапельне орошения. Мы понемногу отходим от дождевания, потому что, действительно, вода съедает металл. Как говорят, вода камень точит – точно также и здесь. Если вода уничтожает металл, потому что дождевалки через год-два начинают падать, то возвращаемся к качеству воды. Люди, которые сегодня вкладывают в свои арендованные земли средства на восстановление, чтобы заработала оросительная система, получают сегодня на 30% меньше урожая, чем тот человек, который, например, не работает на орошении. Это, может, образно, но, как бы там ни было, на качество воды это влияет. Без помощи государства мы не решим эти вопросы, – указал ещё один фермер.
Напомним, народный депутат, избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов считает, что принятие законопроекта №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» позволит фермерам юга Украины сохранять свои инвестиции, улучшать урожай и не бояться засухи.
Фото: Юлия Бойченко
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Фермеры Николаевщины рассказали, что из-за плохого качества воды в реке Ингулец, которая поедаётся для орошения полей, в 2021 году получили низкий уровень урожая.
Об этом шла речь в ходе выездных слушаний комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины в Снигирёвку во вторник, 14 сентября, передает корреспондент НикВести.
В частности, фермеры подняли вопрос очистки реки Ингулец, указав, что на сегодняшний день от качества воды в реке зависит уровень урожая.
— Для нас в Николаевской области самое главное – это качество воды. В этом году на поливе, мы, фермеры, получили урожай хуже, чем на суходоле. Вы придите ко мне, посмотрите, ничего не растёт. Что нам делать? Построил приличное количество орошений и могу ещё две тысячи построить. Надеюсь, что это безобразие, которое мы сегодня испытываем, пройдёт и наступят хорошие времена. Основная проблема – это сделать воду доступной для нас. Мы можем говорить о многом, но в Николаевской области орошение стоит, никто его не развивает. Дайте нам хорошую воду, – сказал фермер.
В ходе комитетских слушаний также стало известно, что стоимость очистки реки Ингулец, которая в последний раз проводилась 40 лет назад, на сегодняшний день оценивается в 30 миллиардов гривен. В частности, стоимость очистки одного километра реки составляет 6,8 миллионов гривен.
— Я поддерживаю своего коллегу. На поле, где мы работаем, есть дождевание и есть крапельне орошения. Мы понемногу отходим от дождевания, потому что, действительно, вода съедает металл. Как говорят, вода камень точит – точно также и здесь. Если вода уничтожает металл, потому что дождевалки через год-два начинают падать, то возвращаемся к качеству воды. Люди, которые сегодня вкладывают в свои арендованные земли средства на восстановление, чтобы заработала оросительная система, получают сегодня на 30% меньше урожая, чем тот человек, который, например, не работает на орошении. Это, может, образно, но, как бы там ни было, на качество воды это влияет. Без помощи государства мы не решим эти вопросы, – указал ещё один фермер.
Напомним, народный депутат, избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов считает, что принятие законопроекта №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» позволит фермерам юга Украины сохранять свои инвестиции, улучшать урожай и не бояться засухи.
Фото: Юлия Бойченко