В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта стартовали соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».
Об этом сообщают НикВести.
В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Украины. Всего в гонках участвовало 38 автомобилей. Гонщики соревновались в шести категориях. Определять победителей будут по времени прохождения маршрута длиною 402 метра 33 сантиметра.
Торжественно открыли гонки глава Николаевской ОГА Виталий Ким и николаевский городской голова Александр Сенкевич, первыми стартовав в гонках. По словам Александра Сенкевича, на организацию и проведения мероприятия с бюджета области и города ничего не было потрачено, лишь личные средства его и Виталия Кима.
Также, на территории аэропорта для посетителей работали фуд-зоны с угощениями, презентация машин, детские аттракционы и зона отдыха. Кроме того, гостей мероприятия развлекали DJ MIOKASTA, рэп исполнитель MAKSIMDISNEY и DJ JK.
Заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка осуществлялся по специальному графику, так как трассой для соревнований стала дорога, ведущая в аэропорт.
Организаторы соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST» отметили, что подготовка к мероприятию длилась три недели.
Напомним, в мае в Коблево прошли гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги «Iron Maraсas Extreme Fest». Участниками соревнований стали около 500 человек.
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В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта стартовали соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».
Об этом сообщают НикВести.
В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Украины. Всего в гонках участвовало 38 автомобилей. Гонщики соревновались в шести категориях. Определять победителей будут по времени прохождения маршрута длиною 402 метра 33 сантиметра.
Торжественно открыли гонки глава Николаевской ОГА Виталий Ким и николаевский городской голова Александр Сенкевич, первыми стартовав в гонках. По словам Александра Сенкевича, на организацию и проведения мероприятия с бюджета области и города ничего не было потрачено, лишь личные средства его и Виталия Кима.
Также, на территории аэропорта для посетителей работали фуд-зоны с угощениями, презентация машин, детские аттракционы и зона отдыха. Кроме того, гостей мероприятия развлекали DJ MIOKASTA, рэп исполнитель MAKSIMDISNEY и DJ JK.
Заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка осуществлялся по специальному графику, так как трассой для соревнований стала дорога, ведущая в аэропорт.
Организаторы соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST» отметили, что подготовка к мероприятию длилась три недели.
Напомним, в мае в Коблево прошли гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги «Iron Maraсas Extreme Fest». Участниками соревнований стали около 500 человек.