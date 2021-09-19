В воскресенье, 19 сентября, на территории Николаевского международного аэропорта стартовали соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST».

Об этом сообщают НикВести.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей Украины. Всего в гонках участвовало 38 автомобилей. Гонщики соревновались в шести категориях. Определять победителей будут по времени прохождения маршрута длиною 402 метра 33 сантиметра.

Торжественно открыли гонки глава Николаевской ОГА Виталий Ким и николаевский городской голова Александр Сенкевич, первыми стартовав в гонках. По словам Александра Сенкевича, на организацию и проведения мероприятия с бюджета области и города ничего не было потрачено, лишь личные средства его и Виталия Кима.

Также, на территории аэропорта для посетителей работали фуд-зоны с угощениями, презентация машин, детские аттракционы и зона отдыха. Кроме того, гостей мероприятия развлекали DJ MIOKASTA, рэп исполнитель MAKSIMDISNEY и DJ JK.

Заезд и выезд автотранспорта на территорию фестивального городка осуществлялся по специальному графику, так как трассой для соревнований стала дорога, ведущая в аэропорт.

Организаторы соревнования по драг-рейсингу «DRAG & DRIFT FEST» отметили, что подготовка к мероприятию длилась три недели.

Фоторепортаж

Напомним, в мае в Коблево прошли гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги «Iron Maraсas Extreme Fest». Участниками соревнований стали около 500 человек.