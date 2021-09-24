В пятницу, 24 сентября, под стенами городского совета прошел митинг «За экологические права и климатическую политику Николаева», который стал частью всеукраинской акции.

Об этом сообщают НикВести.

Организатором экологической акции в Николаеве стали несколько общественных организаций «Город Солнца» и «Национальный корпус».

Под стенами Николаевского городского совета собралось несколько десятков горожан, чтобы озвучить свои требования к местным властям.

Председатель ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова рассказала, что активисты имеют требования не только на городском уровне, но и на государственном также. Среди них: отказ от дотирования убыточной угольной отрасли, выделение достаточно средств из государственного бюджета на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики, заложить 40 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности зданий, стимулировать эко-модернизацию агропромышленности, обеспечить достаточное финансирование на мероприятия по сохранению биоразнообразия и восстановления экосистем, поднятие налога на выделение диоксида углерода (СО2) минимум до 30 гривен за тонну с 2022 года и тд.

— В нашем городе многие климатические и экологические вопросы являются взаимосвязанными. С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается. Мы не видим заинтересованности в решении этих проблем у городской власти. Эти вопросы связаны с качеством жизни и нашим здоровьем, — сказала Наталья Рышкова.

Активисты отметили, что за последние годы в Николаеве было посажено мало зеленых насаждений и нет единой системы учета их количества. А также то, что в городе отсутствует система мониторинга качества воздуха.

Кроме того, активисты поддерживают активное развитие велоинфраструктуры, так как это позволит уменьшить выбросы от автомобилей и городского транспорта.

По словам митингующих местный полигон, куда вывозится мусор, уже переполнен на 90%, а также то, что в городе до сих пор отсутствует линия для сортировки мусора.

Митингующих поддержал депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко. Он сообщил, что участвует в борьбе за сквер, который находится у автовокзала. По словам Максима Коваленко, в случае ликвидации зеленой зоны город может потерять пункт экологического мониторинга, который там есть.

Другие представители городских властей к участникам акции не вышли.

Фоторепортаж

Председатель ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова

Инна Терлецкая - представитель инициативной группы жителей Намыва, которые боряться против завода «Экотранс»

Общественница, депутат горсовета предыдущего созыва Татьяна Суслова

Эколог-общественник Антонина Галкина

Депутат Николаевского горсовета от партии «Пропозиція», член бюджетной комиссии Максим Коваленко

Член «Национального корпуса» Александр Глущенко

Напомним, 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и жители, пострадавшие от деятельности предприятия. В суде проходило слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.