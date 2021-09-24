В пятницу, 24 сентября, под стенами городского совета прошел митинг «За экологические права и климатическую политику Николаева», который стал частью всеукраинской акции.
Об этом сообщают НикВести.
Организатором экологической акции в Николаеве стали несколько общественных организаций «Город Солнца» и «Национальный корпус».
Под стенами Николаевского городского совета собралось несколько десятков горожан, чтобы озвучить свои требования к местным властям.
Председатель ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова рассказала, что активисты имеют требования не только на городском уровне, но и на государственном также. Среди них: отказ от дотирования убыточной угольной отрасли, выделение достаточно средств из государственного бюджета на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики, заложить 40 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности зданий, стимулировать эко-модернизацию агропромышленности, обеспечить достаточное финансирование на мероприятия по сохранению биоразнообразия и восстановления экосистем, поднятие налога на выделение диоксида углерода (СО2) минимум до 30 гривен за тонну с 2022 года и тд.
— В нашем городе многие климатические и экологические вопросы являются взаимосвязанными. С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается. Мы не видим заинтересованности в решении этих проблем у городской власти. Эти вопросы связаны с качеством жизни и нашим здоровьем, — сказала Наталья Рышкова.
Активисты отметили, что за последние годы в Николаеве было посажено мало зеленых насаждений и нет единой системы учета их количества. А также то, что в городе отсутствует система мониторинга качества воздуха.
Кроме того, активисты поддерживают активное развитие велоинфраструктуры, так как это позволит уменьшить выбросы от автомобилей и городского транспорта.
По словам митингующих местный полигон, куда вывозится мусор, уже переполнен на 90%, а также то, что в городе до сих пор отсутствует линия для сортировки мусора.
Митингующих поддержал депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко. Он сообщил, что участвует в борьбе за сквер, который находится у автовокзала. По словам Максима Коваленко, в случае ликвидации зеленой зоны город может потерять пункт экологического мониторинга, который там есть.
Другие представители городских властей к участникам акции не вышли.
Напомним, 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и жители, пострадавшие от деятельности предприятия. В суде проходило слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.
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В пятницу, 24 сентября, под стенами городского совета прошел митинг «За экологические права и климатическую политику Николаева», который стал частью всеукраинской акции.
Об этом сообщают НикВести.
Организатором экологической акции в Николаеве стали несколько общественных организаций «Город Солнца» и «Национальный корпус».
Под стенами Николаевского городского совета собралось несколько десятков горожан, чтобы озвучить свои требования к местным властям.
Председатель ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова рассказала, что активисты имеют требования не только на городском уровне, но и на государственном также. Среди них: отказ от дотирования убыточной угольной отрасли, выделение достаточно средств из государственного бюджета на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики, заложить 40 миллиардов гривен для повышения энергоэффективности зданий, стимулировать эко-модернизацию агропромышленности, обеспечить достаточное финансирование на мероприятия по сохранению биоразнообразия и восстановления экосистем, поднятие налога на выделение диоксида углерода (СО2) минимум до 30 гривен за тонну с 2022 года и тд.
— В нашем городе многие климатические и экологические вопросы являются взаимосвязанными. С каждым годом состояние окружающей среды ухудшается. Мы не видим заинтересованности в решении этих проблем у городской власти. Эти вопросы связаны с качеством жизни и нашим здоровьем, — сказала Наталья Рышкова.
Активисты отметили, что за последние годы в Николаеве было посажено мало зеленых насаждений и нет единой системы учета их количества. А также то, что в городе отсутствует система мониторинга качества воздуха.
Кроме того, активисты поддерживают активное развитие велоинфраструктуры, так как это позволит уменьшить выбросы от автомобилей и городского транспорта.
По словам митингующих местный полигон, куда вывозится мусор, уже переполнен на 90%, а также то, что в городе до сих пор отсутствует линия для сортировки мусора.
Митингующих поддержал депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко. Он сообщил, что участвует в борьбе за сквер, который находится у автовокзала. По словам Максима Коваленко, в случае ликвидации зеленой зоны город может потерять пункт экологического мониторинга, который там есть.
Другие представители городских властей к участникам акции не вышли.
Напомним, 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и жители, пострадавшие от деятельности предприятия. В суде проходило слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.