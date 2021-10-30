В субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.

Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.

Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.

— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.

Также Всеволод Ковальчук добавил, что инвестиции в создание фермы составили около 180 миллионов гривен. По его словам, часть средств была взята в банках в качестве кредита.

Сейчас на ферме работают несколько десятков сотрудников. В целом развитие проекта рассчитано на четыре года, соответственно и рост до 200 рабочих мест.

На открытии фермы представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали акваферму по выращиванию креветок как самый крупный в стране объект в данной категории.

В понедельник, 1 ноября, после дезинфекции помещений и емкостей начнется процесс сращивания первой партии креветки. Предприниматели планируют поставлять свою продукцию в самые крупные супермаркеты страны, постепенно расширяя рынок.

Открытие фермы посетили: глава Николавевской ОГА Виталий Ким и его заместители, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народные депутаты Артем Чорноморов, Александр Пасичный, Игорь Негулевский, а также глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева.

Фоторепортаж

Народный депутат Александр Пасичный

Ведущий мероприятия Анатолий Анатолич

Слева-направо: депутат Николаевского городского совета Рамиль Агабеков, замгубернатора - Николай Маринов и Георгий Решетилов

Слева - заместитель главы Николаевского райсовета Игорь Копейка

По бокам - депутаты Николаевского райсовета Яна Димитриева и Антонина Погадаева

По центру глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия и губернатор Николаевщины Виталий Ким

Слева-направо: нардеп Артем Чорноморов и губернатор Николаевщины Виталий Ким

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Второй основатель фермы - Руслан Згривец

Слева-направо: нардепы Артем Черноморов, Игорь Негулевский, Давид Арахамия

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Глава Березанской ОТГ Валерий Хомицкий

Основатель фермы Всеволод Ковальчук

Напомним, в декабре 2020 года в Николаеве презентовали интерактивную карту возможностей водного фермерства юга Украины «Aquamap».