В субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.
Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.
Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.
— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.
Также Всеволод Ковальчук добавил, что инвестиции в создание фермы составили около 180 миллионов гривен. По его словам, часть средств была взята в банках в качестве кредита.
Сейчас на ферме работают несколько десятков сотрудников. В целом развитие проекта рассчитано на четыре года, соответственно и рост до 200 рабочих мест.
На открытии фермы представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали акваферму по выращиванию креветок как самый крупный в стране объект в данной категории.
В понедельник, 1 ноября, после дезинфекции помещений и емкостей начнется процесс сращивания первой партии креветки. Предприниматели планируют поставлять свою продукцию в самые крупные супермаркеты страны, постепенно расширяя рынок.
Открытие фермы посетили: глава Николавевской ОГА Виталий Ким и его заместители, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народные депутаты Артем Чорноморов, Александр Пасичный, Игорь Негулевский, а также глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева.
Напомним, в декабре 2020 года в Николаеве презентовали интерактивную карту возможностей водного фермерства юга Украины «Aquamap».
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
В субботу, 30 октября, в селе Прогрессовка Березанской ОТГ Николаеской области открылся крупнейший в Европе и единственный в Украине промышленный питомник по производству королевской креветки.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Производство белоногой креветки Penaeus Vannamei запустило ООО «Акваферма Тилигул». Подготовка к запуску фермы длилась год, ее строительство начали с июня. Общая площадь помещений фермы составляет 6 тысяч квадратных метров. На акваферме размещены инкубатории, помещения для содержания маточного стада, помещения для товарного выращивания, цех переработки. В помещениях фермы круглогодично поддерживается необходимый климат для выращивания креветки. при переходе из одного цеха в другой персонал должен проходить очистку и менять одноразовую спецодежду.
Также на крыше смонтирована солнечная электростанция, способная обеспечить производство электроэнергией. Кроме того, на ферме есть научная лаборатория, которую соорудили для изучения популяции других видов рыб и контроля качества за продукцией.
Один из основателей фермы и директор ООО «Акваферма Тилигул» Всеволод Ковальчук рассказал, что до конца года предприниматели планируют вырастить первые 10 тонн креветки.
— В следующем году мы увеличим рост продукции до 550 тонн. Со временем этот показатель, возможно, возрастет до трех тысяч тонн. Мы ориентируемся более на внутренний рынок в ближайшие годы. Это порядка 70%, 25-30% - продукции пойдет на экспорт. Планируем увеличивать этот показатель с развитием производства, — отметил Всеволод Ковальчук.
Также Всеволод Ковальчук добавил, что инвестиции в создание фермы составили около 180 миллионов гривен. По его словам, часть средств была взята в банках в качестве кредита.
Сейчас на ферме работают несколько десятков сотрудников. В целом развитие проекта рассчитано на четыре года, соответственно и рост до 200 рабочих мест.
На открытии фермы представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали акваферму по выращиванию креветок как самый крупный в стране объект в данной категории.
В понедельник, 1 ноября, после дезинфекции помещений и емкостей начнется процесс сращивания первой партии креветки. Предприниматели планируют поставлять свою продукцию в самые крупные супермаркеты страны, постепенно расширяя рынок.
Открытие фермы посетили: глава Николавевской ОГА Виталий Ким и его заместители, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, народные депутаты Артем Чорноморов, Александр Пасичный, Игорь Негулевский, а также глава Николаевского районного совета Анна Коверзнева.
Напомним, в декабре 2020 года в Николаеве презентовали интерактивную карту возможностей водного фермерства юга Украины «Aquamap».
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов