Во вторник, 1 февраля, в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Мероприятие прошло на Соборной площади перед зданием городского совета, передают НикВести.

Церемонию поднятия флага провели Виктор Погановский, николаевский олимпийский чемпион, член Национального олимпийского комитета Украины, Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины, прославленная николаевская гребчиха Елена Буряк, Вита Степина, чемпионка Украины по легкой атлетике, неоднократный призер Олимпийских игр и международных соревнований и участница олимпийских игр Елена Холоша,

Собравшихся приветствовал городской голова Александр Сенкевич и глава отделения Национального олимпийского комитета, секретарь горсовета Дмитрий Фалько.

Мэр пообещал, что в этом году николаевским спортсменам закупят новое оборудование, а также анонсировал строительство спортивных объектов.

Как известно, 4 января на Национальном стадионе Пекина состоится церемония открытия.

Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко.

Первые олимпийские соревнования по лыжной акробатике в Пекине состоятся 10 февраля в 12:00 по Киеву. Это будут соревнования среди смешанных команд, в которых примет участие Александр Абраменко.