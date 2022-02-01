Во вторник, 1 февраля, в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Мероприятие прошло на Соборной площади перед зданием городского совета, передают НикВести.
Церемонию поднятия флага провели Виктор Погановский, николаевский олимпийский чемпион, член Национального олимпийского комитета Украины, Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины, прославленная николаевская гребчиха Елена Буряк, Вита Степина, чемпионка Украины по легкой атлетике, неоднократный призер Олимпийских игр и международных соревнований и участница олимпийских игр Елена Холоша,
Собравшихся приветствовал городской голова Александр Сенкевич и глава отделения Национального олимпийского комитета, секретарь горсовета Дмитрий Фалько.
Мэр пообещал, что в этом году николаевским спортсменам закупят новое оборудование, а также анонсировал строительство спортивных объектов.
Как известно, 4 января на Национальном стадионе Пекина состоится церемония открытия.
Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко.
Первые олимпийские соревнования по лыжной акробатике в Пекине состоятся 10 февраля в 12:00 по Киеву. Это будут соревнования среди смешанных команд, в которых примет участие Александр Абраменко.
Во вторник, 1 февраля, в Николаеве торжественно подняли флаг Украины и Национального олимпийского комитета, а также зажгли Олимпийский огонь накануне старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Мероприятие прошло на Соборной площади перед зданием городского совета, передают НикВести.
Церемонию поднятия флага провели Виктор Погановский, николаевский олимпийский чемпион, член Национального олимпийского комитета Украины, Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины, прославленная николаевская гребчиха Елена Буряк, Вита Степина, чемпионка Украины по легкой атлетике, неоднократный призер Олимпийских игр и международных соревнований и участница олимпийских игр Елена Холоша,
Собравшихся приветствовал городской голова Александр Сенкевич и глава отделения Национального олимпийского комитета, секретарь горсовета Дмитрий Фалько.
Мэр пообещал, что в этом году николаевским спортсменам закупят новое оборудование, а также анонсировал строительство спортивных объектов.
Как известно, 4 января на Национальном стадионе Пекина состоится церемония открытия.
Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко.
Первые олимпийские соревнования по лыжной акробатике в Пекине состоятся 10 февраля в 12:00 по Киеву. Это будут соревнования среди смешанных команд, в которых примет участие Александр Абраменко.