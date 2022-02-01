Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко пообещал сделать все возможное, чтобы подняться на пьедестал.

Об этом пишет Суспільне.

— Я еду на Олимпиаду сделать все возможное, чтобы подняться на пьедестал и в командных соревнованиях, и в индивидуальных, — рассказал Александр Абраменко.

Он отметил, что подготовку к сезону начинал еще летом.

— Любой сезон мы начинаем летом на специальном трамплине, это в Швейцарии. Мы прыгаем на воду, готовим свои элементы, чтобы потом перенести их уже на зиму. В начале зимы мы едем в Финляндию, там мы уже прыгаем на снег , готовимся к соревнованиям. Уже в Финляндии проходят первые соревнования, — рассказал Александр Абраменко.

Первые олимпийские соревнования по лыжной акробатике в Пекине состоятся 10 февраля в 12:00 по Киеву. Это будут соревнования среди смешанных команд, в которых примет участие Александр Абраменко.

Отметим, что осенью 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проектов-«магнитов» для туризма, фанатов спорта, бизнеса в разных регионах Украины.

Вместе с тем, в декабре 2018 президент Владимир Зеленский поделился, что хотел бы, чтобы в городе Николаев построили новый дворец спорта европейского уровня.

Позже, в июле 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал его идею относительно строительства в городе Дворца водных видов спорта.

Также руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия поддержал необходимость обновления спортивной инфраструктуры Николаева и строительства водного спортивного комплекса для плавания, прыжков в воду и фристайла. Парламентарий заявил, что готов искать на это деньги при формировании государственного бюджета на 2020 год, однако ожидает также софинансирования от местной власти.

В феврале 2021 года в Николаеве презентовали проект строительства современного спортивного комплекса по фристайлу.

Ранее сообщалось, что областная власть планирует передать в собственность Николаева имущественный комплекс водноспортивной базы «Спартак». Этим фактом возмущены активисты, которые в свое время добились возвращения базы из частной собственности общине области.