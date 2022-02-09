В среду, 9 февраля, народный депутат Украины Александр Пасичный в рамках рабочего визита посетил социальные объекты Очакова в Николаевской области.

Он осмотрел ход работ по реконструкции стадиона «Артания», капитальному ремонту детского сада «Солнышко», ремонт помещений в городской школе №1, а также современный цифровой рентгенодиагностический комплекс и кислородную станцию в Очаковской центральной районной больнице, передает корреспондент НикВести.

Вместе с народным депутатом объекты также посетили мэр Очакова Сергей Бычков, его заместитель Алексей Васьков, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко, а также представители подрядных организаций.

Первым объектом, который посетил нардеп, был стадион «Артания», реконструкция которого проходит в рамках программы «Большое строительство». На сегодняшний день подрядчик выполнил первую очередь работ, которая предусматривала замену покрытия футбольного поля, установку дренажной системы и подготовку основы под беговые дорожки. Вторая очередь работ предусматривает обустройство беговых дорожек, трибун, установку табло, термосанацию главного спортивного корпуса и строительство гостиницы для спортсменов.

— Очень важно для Очакова расширять сезон, чтобы привлекать больше туристов и, в том числе, людей, которые занимаются спортом. Таким образом, мы хотим сделать Очаков туристическим магнитом. Мы будем расширять сезон и в мае-сентябре, в бархатный сезон будем проводить соревнования. Для этого должен быть качественный стадион, – сказал Александр Пасичный.

Далее народный депутат посетил Очаковскую общеобразовательную школу №1 и осмотрел помещения, которые были отремонтированы за деньги государственного бюджета по программе «Состоятельная школа для лучших результатов». Администрация школы попросила Александра Пасичного оказать финансовую поддержку для того, чтобы отремонтировать все оставшиеся помещения. На что народный депутат пообещал взять этот вопрос на контроль.

Следующим объектом, который осмотрел Александр Пасичный, стал детский сад «Солнышко», который также реконструируют по программе «Большое строительство». Капитальный ремонт детского сада предусматривает, в частности, ремонт внутренних помещений, благоустройство территории, установку забора и беседок, установку камер видеонаблюдения, системы отопления, системы пожарной безопасности, установку игровых площадок, а также реконструкцию бассейна, который не работает последние 30 лет. В мае 2022 года детский сад планируют открыть для посещения, а полностью завершить работы по объекту – к концу этого года.

— Это очень важный объект и бассейн – это фишка детского сада. Уже осенью, надеюсь, мы приедем в красоту. К концу года мы всех приглашаем на красоту, – отметил Александр Пасичный.

Помимо этого народный депутат посетил Очаковскую центральную районную больницу, где осмотрел кислородную станцию и современный цифровой рентгенодиагностический комплекс, которые были куплены за деньги государственного бюджета.

— Такая кислородная станция была первой в Первомайске, и мы следовали по этому опыту. Бюджетным комитетом мы работали над тем, чтобы выделить на нее деньги и, вы видите, что в ближайшее время она уже заработает. Будем и дальше развивать больницу. Рад, что команде президента удается привлечь деньги на кислородные станции, потому что сегодня это сверхважно, – сказал Александр Пасичный.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный отчитался за проделанную в 2021 году работу для развития Очаковской городской территориальной общины.

Фоторепортаж

Народный депутат Украины Александр Пасичный на стадионе «Артания»

Народный депутат Александр Пасичный

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин

Помощник народного депутата Александра Пасичного – Дмитрий Фесюн

Мэр Очакова Сергей Бычков

Сергей Бычков

Представитель подрядной организации, которая занимается реконструкцией стадиона «Артания»

Очаковская школа №1

Народный депутат Александр Пасичный

Заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков

Мэр Очакова Сергей Бычков и директор школы в Очакове

Детский сад «Солнышко» в Очакове

Александр Пасичный и Сергей Бычков

Бассейн в детском саду перед капитальным ремонтом

Бассейн в детском саду

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко и народный депутат Александр Пасичный

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко

Народный депутат Александр Пасичный

Ркководитель КНП «Очаковская центральная районная больница»

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко

Заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков

Фото: Юлия Бойченко