Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный отчитался за проделанную в 2021 году работу для развития Очаковской городской территориальной общины.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

— Следующая часть моего отчета о работе народного депутата на 127-м избирательном округе посвящена поддержке Очаковской городской территориальной общины. Очаков – город, привлекающий николаевцев и туристов Николаевщины. Это город, который благодаря построенным в прошлом году дорогам, является самым близким к морю. Город, который вписывается в проект президентской программы «Николаевская Ривьера». Менее чем за час житель или гость Николаева сможет добраться до Черноморского побережья и отдохнуть здесь. А дальше – сможет доехать до Лагерной и Кинбурской кос, побывать на Аджиголе и в Национальном историко-археологическом заповеднике «Ольвия», – сообщил Александр Пасичный.

Он также добавил, что Очаков – одна из наиболее активных городских территориальных общин, которые эффективно осваивают деньги государственных субвенций.

— Очаковская городская территориальная община – одна из наиболее активных в эффективном освоении денег государственных субвенций. В этом, безусловно, заслуга руководства общины, которое четко соблюдает установленные правила. Во-первых, подаются проекты, отвечающие нормам. Во-вторых, община берется частично финансировать проекты. В-третьих, община прилагает усилия, чтобы эти проекты воплотить в жизнь, – добавил Александр Пасичный.

Нардеп отчитался, что в 2021 году средства социально-экономической субвенции по его инициативе были направлены на:

покупку цифрового рентген-диагностического комплекса для КНП «Очаковская многопрофильная больница» (почти 3,5 миллиона гривен);

покупку интерактивного комплекса для школы №2 и школы №4 в Очакове (120 тысяч гривен);

на реконструкцию Очаковского городского стадиона «Артания» (больше 6 миллионов гривен);

на капитальный ремонт ясли-сада «Солнышко» (8 миллионов 672 тысячи гривен).

Он также добавил, что из Государственного фонда регионального развития удалось дополнительно привлечь 9,6 миллиона гривен на реконструкцию стадиона «Артания» и почти 5 миллионов гривен – на ремонт ясли-сада «Солнышко».

— Впервые за годы независимости Украины «с нуля» восстановлен спортивный объект, – Очаковский городской стадион «Артания»!, – указал Александр Пасичный.

Он рассказал, что за 619 тысяч гривен удалось купить трактор для учреждений коммунальной собственности Очакова. В городе также установили игровые площадки, закупленные на средства государственной субвенции.

— За деньги государственной субвенции удалось обновить основные фонды коммунальной собственности; провести технический надзор по отдельным объектам и сделать корректировку проектно-сметной документации; купить кислородную станцию ZELKO OxyG 180 по производству газообразного кислорода; скорректировать проектно-сметную документацию на реконструкцию системы кислородоснабжения для КНП «Очаковская многопрофильная больница», – добавил нардеп.

По его словам, благодаря выделению средств на покупку кислородной станции для Очаковской многопрофильной больницы теперь ее услугами смогут воспользоваться жители Очаковской, Черноморской и Куцурубской территориальных общин.

— Значительная часть государственной субвенции была направлена на разработку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы по нескольким социально важным объектам, – указал Александр Пасичный.

Нардеп напомнил, что наибольшее количество средств в рамках президентской программы «Большое Строительство» было направлено на ремонт автодорог на округе.

— В 2021 году завершился текущий средний ремонт дороги курортного направления Т-15-13 «Нечаяне – Очаков». Быстрыми темпами идет восстановление туристического направления Т-15-07 «Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». На завершающем этапе работы по капитальному ремонту транспортной развязки и путепровода на пересечении автодорог М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» и Т-15-06 «Николаев – Доманевка – Березки». Саму автодорогу Т-15-06 запланировано отремонтировать в 2022 году, на это в бюджете уже заложены соответствующие средства. Значение ремонта указанных автодорог трудно переоценить, так как обновление дорог на этих направлениях долгие годы ждали как местные жители, так и отдыхающие, – сообщил Александр Пасичный.

Нардеп добавил, что и дальше будет работать на благо жителей Николаевской области.

— Приятно получать благодарные отзывы от николаевцев и гостей области, которые выражают добрые слова за дорогу, сделанную по европейским стандартам. На сегодняшний день трасса соответствует мировому уровню, имеет современное освещение, украшенные остановки, велосипедные дорожки. Вместе направляемся к европейскому уровню! Продолжаю работать ради николаевцев!, – написал Александр Пасичный.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Александр Пасичный продолжает отчитываться за работу в 2021 году.