Из-за российских обстрелов по состоянию на январь 2023 года в селе Котлярово Николаевской области разрушены или уничтожены 70% зданий.

Об этом в комментарии «НикВести» рассказала староста села Ольга Кравченко.

— Десять домов полностью развалено. Еще где-то 70-80% домовладений имеют серьезные разрушения. И это я не считаю случаи, когда у кого-то одно окно разбито, или забор. Нам нужна помощь не только сельского совета, потому что у сельского совета нет средств на это. Нужна помощь и других фондов: благотворительных, государственных. Нам дали 200 комплектов, 120 листов профнастила и все. Буду еще обращаться. Вы же понимаете, дома без крыши протекают: стены, потолки падают, – сообщила Ольга Кравченко.

Она также рассказала, что сейчас в Котлярево живут около 540 человек. По ее словам, электроэнергия и водоснабжение в селе есть, а в последний раз военные РФ обстреливали Котлярово еще до освобождения Херсона. Однако, говорит она, село находится без газоснабжения.

— Вернулось бы еще больше людей, но. Во-первых, село газифицировано, но нет газа. Но мы работаем над этим. Мы собрали подписи к Киму (глава Николаевской ОВА, – прим.), к Кошубе (глава Николаевской РВА, – прим.) и газовщики начали работать. Я думаю, когда дадут газ в село, люди еще вернутся, – добавила она.

Помимо газа в селе также отсутствует интернет, сообщила Ольга Кравченко. По ее словам, именно поэтому дети не могут вернуться в Котлярево, поскольку сейчас учатся онлайн.

— Есть еще проблема: нет интернета. Преимущественно у нас был «Укртелеком», но оккупанты «освободили» нас и разбили нам этот «Укртелеком» вообще. Теперь у нас нет интернета. А если его нет, то не могут вернуться в село дети, которые учатся дистанционно. Но, скажу вам, сегодня вернулось уже 100 детей в возрасте от 0 до 16 лет, – говорит староста села.

По ее словам, в село также возвращается бизнес, в частности, агрофирма «Родничок».

— «Агрофьюжн» уже возвращается. Технику свою возвращает, потому что у них база тут была. Частично уже вернули. А вторая фирма – «Эрика» – еще не возвращает, – говорит она.

Восстановить село Котлярево до довоенных времен возможно, убеждена Ольга Кравченко: «Нам нужно восстановить все и сделать еще лучше».

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин