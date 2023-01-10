Поселок Первомайское на Николаевщине находится в 25 километрах от Снигиревки, которая с марта по ноябрь была оккупирована российскими войсками. Все это время населенный пункт находился на линии огня и страдал от постоянных обстрелов армии РФ.

Фотокорреспондент НикВести побывал в Первомайском, где в результате российского вторжения разрушены жилые дома, магазины, школа

В начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали поселок, но в конце марта ВСУ уволили Первомайское.

После того, как украинские защитники выбили россиян из Снегиревки, Херсона и всего правого берега Днепра, в Первомайский начали возвращаться местные жители. Жителям поселка привозят гуманитарную помощь и помогают восстанавливать коммуникации.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин