В Николаеве на базе детского городка «Сказка» открылся Центр поддержки и укрепления семьи в рамках проекта SOSДЕТИ. В этом пространстве дети вместе со своими родителями смогут в комфорте и безопасности развлекаться, развиваться и восстанавливаться с помощью команды специалистов.

Центр поддержки и укрепления семьи открыл свои двери в пятницу, 3 февраля, пишут "НикВести».

В детском пространстве будут предоставлять бесплатные социальные услуги внутриперемещенным семьям с детьми, а также семьям общины, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил благотворительную организацию СОС Детские Городки Украины за реализацию идеи создания такого детского пространства и добавил, что надеется на дополнительные проекты.

— Я не был вовлечен в эту инициативу, это очень хорошо, потому что важно, чтобы хорошие вещи происходили без внимания отдельных чиновников и даже иногда без их участия. Надеюсь, этот хороший опыт сотрудничества позволит вам понять, что в Николаеве можно делать такие проекты, и вы будете привлекать к Николаеву интересные идеи, чтобы мы их реализовывали, – сказал Александр Сенкевич.

Новое детское пространство создают при финансовой поддержке СОС Детские Городки Украина совместно с органами местного самоуправления Николаева в рамках Программы экстренного реагирования SOSДЕТИ.

Национальный директор СОС Детские Городки Украина Сергей Лукашов отметил, что, несмотря на войну, детям нужно веселье и радостные эмоции, которые они вместе с родителями смогут получить в этом ресурсном центре.

— Наша организация благотворительный фонд – 74 года дарит детям радость, ведь ребенок, который не радуется, не озорничает, не шумит, вырастает в подавленного, безынициативного взрослого человека. Травмированный ребенок будет не перспективным человеческим капиталом, это очень цинично звучит, но сегодня мы должны думать о том, что мы будем делать после победы, и поэтому мы должны думать о развитии человеческого капитала. Дети будут отстраивать нашу страну, и они будут конкурировать с нашими европейскими соседями. Они будут интегрировать Украину в Евросоюз, поэтому они должны сейчас иметь такое безопасное веселое помещение, чтобы учиться, общаться, развиваться, и очень важно, что городская община пошла на встречу и поддержала такую инициативу, казалось бы, не первоочередной во время войны, но она жизненно необходима для дальнейшего развития, – сказал Сергей Лукашов.

Сергей Лукашов добавил, что это будет ресурсный центр для помощи всем детям:

– Мы хотим, чтобы дети приходили с родителями сюда подзарядить свои «батарейки», чтобы они пообщались и вышли энергичные, – сказал он.

Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская добавила, что главное продолжать предоставлять детям – любовь, безопасность и заботу, а вместе с тем депутаты будут работать все, как для их будущего.

— Я была очень приятно удивлена, увидев такое прекрасное место, созданное для наших детей. Увы, наши дети сегодня — это дети войны. И главное, что мы сегодня можем им предоставить здесь – любовь, безопасность и заботу. Мы, как депутаты, готовы помогать нашим детям и все делать для того, чтобы наши дети всегда улыбались, сохранить их детство. Благодарю всех причастных за реализацию этого проекта. Наша задача – беречь наших детей, – сказала она.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасичный уверен, что в этом детском пространстве дети вместе с родителями найдут для себя любимое занятие.

— Приятно видеть такие обновления в детском городке «Сказка», думаю, что детки будут довольны несмотря на все проблемы, которые у нас есть в городе. Сейчас в городе немного легче спасибо ВСУ, что отдалили от Николаева боевые действия, думаю, деткам будет нравиться здесь, – резюмировал он.

Следует отметить, что центр начнет работать полноценно с 6 февраля с 9 до 15 часов. Чтобы попасть в него нужно предварительно зарегистрироваться на сайте общественных инициатив, поскольку желая много, а количество мест ограничено.

В детском центре будут проходить занятия по английскому языку, мастер-классы по лепке, арттерапевтические практики, просмотры театрального представления и будут работать различные игровые зоны.

Фоторепортаж

Фото: Алина Квитко