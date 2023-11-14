В понеділок, 13 листопада, в укритті біля миколаївського Будинку офіцерів флоту відбулося відкриття фотовиставки-інсталяції «Снігурівка, Херсон: міста на межі».

Захід був приурочений до річниць визволення населених пунктів від російських окупантів, передає кореспондент «НикВести».

На виставці були представлені роботи миколаївських фотографів Сергія Кононенка та Дмитра Скороходова, яким вдалося зафільмувати перші дні після деокупації. Загалом експозиція складається з понад 200 світлин миколаївських фотографів.

— Почали ми готуватися до цієї виставки рік тому. В перші дні, у прямому сенсі слова, ми їздили з волонтерами з ДОФу та з військовими, допомагали Снігурівському району та Херсону. І моїх гарних два друга Дмитро Скороходов і Сергій Кононенко постійно проявляли ініціативу. Поки ми з волонтерами займалися видачею, Діма і Сергій фільмували дорогу, робили кадри на які мені не було часу звертати увагу. Так у нас накопичилося дуже багато матеріалів. Є кадри коли ще не встигли поприбирати, ти просто ти їдеш, а по дорозі підряд 6-7 орковських збитих агрегатів стоять. Є тут кадри про допомогу, кадри про людські емоції, — розповів організатор виставки, миколаївський волонтер Володимир Алєксєєв.

Окрім світлин відвідувачам виставки показали невеликі тематичні відеоролики про перші дні після звільнення, які також були створені миколаївськими фотографами.

— Ми раніше не публікували деякі фото з міркувань безпеки. Херсон, площа, повно людей, перші дні, дітки які танцювали і сміялися, прапори, квіти, а потім через тиждень туди почало прилітати. Зараз річниця і ми вирішили саме зараз показати вам ті дні. Центральну площу Херсону, ті емоції, ті обличчя. А через пів року ми були з Володимиром Алєксєєвим на першому джазовому концерті в деокупованому, але пустому Херсоні, — сказав Дмитро Скороходов.

Фотовиставку-інсталяцію «Міста на межі» у Доні можна відвідати до 15 листопада.

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